Моуриньо попробует сыграть в стиле "Сити"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что попробует сыграть в более красивый футбол.

По словам Моуриньо, он не может приступить к отработке атакующих комбинаций, пока его защитники привозят голы в каждой второй игре. Жозе предпримет попытку сыграть в стиле "Сити" и "Тоттенхэма", но он сомневается, соответствуют ли этому Эрик Байи, Крис Смоллинг и Фил Джонс.

"Конечно, мы попытаемся, но правда в том, что ошибки в защите рушат всю позитивную динамику. Команды, которые хорошо играют в атаке, если вы заметили, еще и очень стабильны в обороне".

"Они играют так, как играют. Мы играем так, как играем мы. С "Тоттенхэмом" мы показали хороший футбол, но весь наш план был разрушен в течение пяти минут. Две ошибки в защите стоили нам очков", - цитирует Моуриньо Daily Mirror.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 02.09.2018 13:00

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  1. cruise877 02.09.2018 14:03 # cruise877
    пиздишь. до поры до времени так будет если будет так играть да бы укрепить свой пошатавшийся стул потом как укрепит так же хуйней будет страдать

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  2. fc-oil 02.09.2018 13:44 # fc-oil
    Посмотрим на эти потуги

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  3. pauk 02.09.2018 13:29 # pauk
    > "Они играют так, как играют. Мы играем так, как играем мы. С "Тоттенхэмом" мы показали хороший футбол, но весь наш план был разрушен в течение пяти минут. Две ошибки в защите стоили нам очков", - цитирует Моуриньо Daily Mirror.

    справедилвости ради, тут он прав. шпоры приехали проигрывать, но центр обороны мю... да и два гола за 5 минут - меняют всё

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  4. chr1s8rown 02.09.2018 13:18 # chr1s8rown
    удачи

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  5. anry32 02.09.2018 13:17 # anry32
    Кишка тонка...

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