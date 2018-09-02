Моуриньо попробует сыграть в стиле "Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что попробует сыграть в более красивый футбол.

По словам Моуриньо, он не может приступить к отработке атакующих комбинаций, пока его защитники привозят голы в каждой второй игре. Жозе предпримет попытку сыграть в стиле "Сити" и "Тоттенхэма", но он сомневается, соответствуют ли этому Эрик Байи, Крис Смоллинг и Фил Джонс.



"Конечно, мы попытаемся, но правда в том, что ошибки в защите рушат всю позитивную динамику. Команды, которые хорошо играют в атаке, если вы заметили, еще и очень стабильны в обороне".



"Они играют так, как играют. Мы играем так, как играем мы. С "Тоттенхэмом" мы показали хороший футбол, но весь наш план был разрушен в течение пяти минут. Две ошибки в защите стоили нам очков", - цитирует Моуриньо Daily Mirror.