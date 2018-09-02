Моуриньо попробует сыграть в стиле "Сити"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что попробует сыграть в более красивый футбол.
По словам Моуриньо, он не может приступить к отработке атакующих комбинаций, пока его защитники привозят голы в каждой второй игре. Жозе предпримет попытку сыграть в стиле "Сити" и "Тоттенхэма", но он сомневается, соответствуют ли этому Эрик Байи, Крис Смоллинг и Фил Джонс.
"Конечно, мы попытаемся, но правда в том, что ошибки в защите рушат всю позитивную динамику. Команды, которые хорошо играют в атаке, если вы заметили, еще и очень стабильны в обороне".
"Они играют так, как играют. Мы играем так, как играем мы. С "Тоттенхэмом" мы показали хороший футбол, но весь наш план был разрушен в течение пяти минут. Две ошибки в защите стоили нам очков", - цитирует Моуриньо Daily Mirror.
02.09.2018 13:00
Просмотров: 1844
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
пиздишь. до поры до времени так будет если будет так играть да бы укрепить свой пошатавшийся стул потом как укрепит так же хуйней будет страдать
(ответить)
Посмотрим на эти потуги
(ответить)
> "Они играют так, как играют. Мы играем так, как играем мы. С "Тоттенхэмом" мы показали хороший футбол, но весь наш план был разрушен в течение пяти минут. Две ошибки в защите стоили нам очков", - цитирует Моуриньо Daily Mirror.
справедилвости ради, тут он прав. шпоры приехали проигрывать, но центр обороны мю... да и два гола за 5 минут - меняют всё
(ответить)
удачи
(ответить)
Кишка тонка...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий