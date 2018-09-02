Сарри: "Алонсо может стать лучшим левым защитником в мире"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри уверен, что левый защитник Маркос Алонсо может стать лучшим игроком на своей позиции в мире.

На старте сезона 27-летний испанец выполняет ключевую роль в атакующих действиях "синих". Маркос заработал по пенальти в матчах с "Хаддерсфилдом" и "Ньюкаслом", а также забил гол и сделал два результативных паса.



После субботней победы над "Борнмутом", в которой Алонсо ассистировал Эдену Азару, Сарри не скрывал своего восхищения игрой Алонсо. По словам Маурицио, если Маркос прибавит в обороне, то сможет стать лучшим на своей позиции.



"Думаю, на своей позиции, позиции левого защитника, он является, возможно, лучшим в Европе. Он обладает великолепными физическим качествами и очень хорошо подключается в атаку. Ему бы не помешало лишь прибавить в защите. Тогда он сможет стать лучшим левым защитником в мире", - цитирует Сарри Sky Sports.