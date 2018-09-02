Кроенке поставил перед Эмери цель выиграть Лигу Чемпионов
Владелец "Арсенала" Стэн Кроенке поставил перед главным тренером Унаи Эмери задачу выиграть Лигу Чемпионов.
В преддверии воскресного выезда к "Кардиффу" подопечные Эмери имеют в своем активе лишь три очка, уже значительно отстав от вершины Премьер-Лиги, однако боссы клуба с "Эмирейтс" находят старт сезона вполне обнадеживающим — благо команда хорошо играет и прогрессирует с каждым матчем.
Как утверждает Daily Mail, на "Эмирейтс" есть понимание того, что даже возвращение в топ-4 стало бы огромным успехом для Эмери в его дебютном сезоне. Однако лично Кроенке видит в этом лишь первый шаг.
Несмотря на свои планы выкупить остаток акций "Арсенала" и лишить клуб статуса публичной компании, Кроенке предельно амбициозен и рассчитывает вернуть "канонирам" статус тяжеловеса английского и европейского футбола.
По информации издания, именно цель выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов обозначена американским бизнесменом в качестве долгосрочной для Эмери. Стэн уверен, что "Арсенал" способен этого добиться при Унаи.
02.09.2018 11:00
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Последние комментарии:
Эти кретины (фаны гг) 15 лет верили что 4 место тоже титул, теперь они готовы чтоб хавать любую чушь лишь бы ходили на стадион покупая самые дорогие в лиге билеты
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Старик ваще ебу дался:)
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Значит Эмери должен возглавить Реал и выполнить поставленную Стэном задачу
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Срок какой? 22 года?
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В этом году 🤣
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Шутки за 300
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А куда девать колбасу, пенсов, шпоры, скам и голубую половину Манчестера?
Какая четверка? Какая лига чемпионов?
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уволить собрался
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Удачи Арсеналу в ЛЧ
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лапша на уши гг .
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