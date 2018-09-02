Кроенке поставил перед Эмери цель выиграть Лигу Чемпионов

Унаи Эмери Владелец "Арсенала" Стэн Кроенке поставил перед главным тренером Унаи Эмери задачу выиграть Лигу Чемпионов.

В преддверии воскресного выезда к "Кардиффу" подопечные Эмери имеют в своем активе лишь три очка, уже значительно отстав от вершины Премьер-Лиги, однако боссы клуба с "Эмирейтс" находят старт сезона вполне обнадеживающим — благо команда хорошо играет и прогрессирует с каждым матчем.

Как утверждает Daily Mail, на "Эмирейтс" есть понимание того, что даже возвращение в топ-4 стало бы огромным успехом для Эмери в его дебютном сезоне. Однако лично Кроенке видит в этом лишь первый шаг.

Несмотря на свои планы выкупить остаток акций "Арсенала" и лишить клуб статуса публичной компании, Кроенке предельно амбициозен и рассчитывает вернуть "канонирам" статус тяжеловеса английского и европейского футбола.

По информации издания, именно цель выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов обозначена американским бизнесменом в качестве долгосрочной для Эмери. Стэн уверен, что "Арсенал" способен этого добиться при Унаи.



Метки Арсенал, Кроенке, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1561

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gio 02.09.2018 12:37 # gio
    Эти кретины (фаны гг) 15 лет верили что 4 место тоже титул, теперь они готовы чтоб хавать любую чушь лишь бы ходили на стадион покупая самые дорогие в лиге билеты

    (ответить)

  2. liverpool1892est 02.09.2018 12:18 # liverpool1892est
    Старик ваще ебу дался:)

    (ответить)

  3. waveofficial 02.09.2018 12:09 # waveofficial
    Значит Эмери должен возглавить Реал и выполнить поставленную Стэном задачу

    (ответить)

  4. r-n 02.09.2018 12:08 # r-n
    Срок какой? 22 года?

    (ответить)

  5. crashby 02.09.2018 12:07 # crashby
    В этом году &#129315;

    (ответить)

  6. chebrec 02.09.2018 11:46 # chebrec
    Шутки за 300

    (ответить)

  7. superperez101 02.09.2018 11:35 # superperez101
    А куда девать колбасу, пенсов, шпоры, скам и голубую половину Манчестера?
    Какая четверка? Какая лига чемпионов?

    (ответить)

  8. trustmeimjedi 02.09.2018 11:12 # trustmeimjedi
    уволить собрался

    (ответить)

  9. largo-winch 02.09.2018 11:05 # largo-winch
    Удачи Арсеналу в ЛЧ

    (ответить)

  10. chr1s8rown 02.09.2018 11:04 # chr1s8rown
    лапша на уши гг .

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: