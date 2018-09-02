Кроенке поставил перед Эмери цель выиграть Лигу Чемпионов

Владелец "Арсенала" Стэн Кроенке поставил перед главным тренером Унаи Эмери задачу выиграть Лигу Чемпионов.

В преддверии воскресного выезда к "Кардиффу" подопечные Эмери имеют в своем активе лишь три очка, уже значительно отстав от вершины Премьер-Лиги, однако боссы клуба с "Эмирейтс" находят старт сезона вполне обнадеживающим — благо команда хорошо играет и прогрессирует с каждым матчем.



Как утверждает Daily Mail, на "Эмирейтс" есть понимание того, что даже возвращение в топ-4 стало бы огромным успехом для Эмери в его дебютном сезоне. Однако лично Кроенке видит в этом лишь первый шаг.



Несмотря на свои планы выкупить остаток акций "Арсенала" и лишить клуб статуса публичной компании, Кроенке предельно амбициозен и рассчитывает вернуть "канонирам" статус тяжеловеса английского и европейского футбола.



По информации издания, именно цель выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов обозначена американским бизнесменом в качестве долгосрочной для Эмери. Стэн уверен, что "Арсенал" способен этого добиться при Унаи.