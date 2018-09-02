Дайер раскритиковал стремление клубов решать свои проблемы с помощью трансферов

Эрик Дайер Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер раскритиковал стремление больших клубов решать свои игровые проблемы исключительно с помощью трат на трансферном рынке.

Минувшим летом летом из всех команд Премьер-Лиги только "шпоры" не пригласили ни одного игрока, но это не помешало им начать сезон с трех побед в трех матчах.

Из-за пассивности на трансферном рынке многие поспешили вычеркнуть "Тоттенхэм" из числа претендентов на титул, однако Дайер считает покупки лишь одним из множества факторов успеха и далеко не самым важным.

"Когда дела больших команд идут плохо, люди говорят, что им нужно потратить 200-300 миллионов фунтов, я же думаю, что это просто безумие".

"Они ошибаются, если считают, что им необходимо потратить такие деньги, чтобы ситуация изменилась. На самом деле нужно работать с имеющимися у тебя игроками, помогать им показывать свою лучшую игру и что-нибудь создавать".

"Создаваемая тобой культура на тренировочной базе, отношения между игроками, атмосфера. У успеха более 50 факторов".

"Конечно, я понимаю, когда клубы покупают, и я понимаю, когда на стороне ты видишь игроков лучше, чем есть у тебя. Но мне кажется, что люди используют это как оправдание. Легко сказать: "Мы просто потратим 100 миллионов фунтов, и все будет нормально".

"На самом деле ты сильно заблуждаешься, если думаешь, что одна лишь трата денег исправит ситуацию", — цитирует Дайера Daily Mirror.



Метки Дайер, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. fanstevengerrard 02.09.2018 10:34 # fanstevengerrard
    "На самом деле ты сильно заблуждаешься, если думаешь, что одна лишь трата денег исправит ситуацию", — цитирует Дайера Daily Mirror.

    Ну почему же, челси и сити не один раз так покупали титулы.

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  2. hammersmith 02.09.2018 10:26 # hammersmith
    хто такой даер на уровне больших футбольных клубов и их трансферов? вот пусть и дальше хуи сосет

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  3. chebrec 02.09.2018 10:11 # chebrec
    Когда последний раз петушки что то выигрывали?

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