Моуриньо не удивлен ужасным стартом "Юнайтед" в сезоне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что для него не стал сюрпризом провальный старт сезона.

В воскресенье против "Бернли" "красные дьяволы" постараются избежать своего третьего поражения в четырех первых матчах чемпионата, чего с ними не случалось с 1986 года, когда Рон Аткинсон уступил свое место на тренерском мостике Алексу Фергюсону.



На протяжении всего предсезонного периода Моуриньо жаловался на дефицит кадров, поэтому Жозе заранее был готов к худшему сценарию.



"Ожидал ли я сложностей? Я говорил об этом еще летом, прежде чем чемпионат стартовал".



"Сейчас это не имеет особого значения. Два поражения — это два поражения. Нам все еще предстоит сыграть 35 матчей. Это не изменится от того, что мы потеряли шесть очков. Я заранее знал, что нам будет сложно, потому что еще прошлый сезон был очень, очень сложным", — цитирует Моуриньо The Telegraph.