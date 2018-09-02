Мартин Киоун советовал "Арсеналу" Люка Шоу

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун похвалил Люка Шоу из "Манчестер Юнайтед" и поведал, что в свое время советовал "канонирам" приобрести левого защитника.

Ярко заявив о себе в "Саутгемптоне", в 2014 году 18-летним юношей Шоу перебрался к "красным дьяволам" за 30 миллионов фунтов. На "Олд Траффорд" Люк столкнулся с жесточайшей конкуренцией, травмами и недоверием тренера, но в этом сезоне преодолел все трудности и сейчас выглядит просто великолепно.



Киоун рад наблюдать успехи 23-летнего англичанина и жалеет, что тот не перешел в "Арсенал". Сам Мартин разглядел талант Люка еще много лет назад.



"Я впервые увидел его, когда ему было 16, и он играл за "Саутгемптон" в тренировочном матче против "Рединга". Уже в первые 10 секунд он выполнил прострел с такой мощью и точностью, что я просто воскликнул: "Вау".



"Я стоял рядом со скаутом "Арсенала" и немедленно сказал ему: "Ты должен подписать этого парня". Редко когда увидишь столь четкую игру в исполнении 16-летнего. В последние годы он лишился этого, но сейчас наверстывает. Этим летом Жозе Моуриньо выразил ему свою поддержку, и в результате Шоу расцвел".



"Если Шоу продолжит бороздить свой фланг и участвовать в созидании, то я не вижу, что бы помешало ему стать английским эквивалентом Бенжамена Менди в "Манчестер Сити".



"Также я бы взял его на Чемпионат Мира в России. В конце прошлого сезона у Гарета Саутгейта было достаточно времени, чтобы поработать с ним, вернуть его в форму и наделить уверенностью в себе", — сообщил Киоун Daily Mail.