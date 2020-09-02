Моуриньо уверен, что Санчес приведет себя в форму

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что нападающий Алексис Санчес улучшит свою форму после невыразительного начала сезона.

Неважную игру Санчеса во второй половине прошлого сезона связывали со сменой клуба, однако весьма посредственно Алексис начал и новую кампанию — впрочем этому тоже есть причины, ведь чилиец едва перенес травму, а ранее частично пропустил турне "красных дьяволов" по США из-за визовых проблем.



На текущей неделе стало известно, что экс-игрок "Арсенала" не будет вызван в сборную Чили и останется в клубе, чтобы поработать над своей формой. По словам Моуриньо, он не просил об этом одолжении, но уверен, что Алексис прибавит.



"Я никогда не просил игроков не ездить в сборные. Я никогда не просил национальные команды не вызывать игроков. Это личное дело между ним и тренером сборной".



"Возвращаясь после травмы, он почувствовал, что ему необходим двухнедельный перерыв. Он в состоянии сыграть против "Бернли", но чувствует, что после этого ему потребуются две недели, чтобы привести себя в хорошую форму".



"Чилийцы играют свои товарищеские матчи в Азии, и, возможно, поэтому они решили, что для Алексиса будет лучше не приезжать в сборную — а значит и лучше для нас".



"Надеюсь, его форма улучшится. Надеюсь, мы это увидим. Он хорошо провел предсезонный период и хорошо начал сезон".



"Он перенес небольшую травму, которая заставила его пропустить один матч, и вернулся в строй за день до матча с "Тоттенхэмом". Когда он вышел на поле, счет уже был 0:2. Давайте посмотрим, как будет дальше".



"Он демонстрируют самоотдачу и концентрацию. Он упорно трудится. Убежден, он прибавит", — цитирует Моуриньо Sky Sports.