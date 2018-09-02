Эмери хочет, чтобы Озил адаптировался к игре на различных позициях

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери предупредил своего полузащитника Месута Озила, что тому придется адаптироваться к игре на различных позициях.

В матче первого тура Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" Озил действовал на правом краю полузащиты, а спустя неделю в дерби против "Челси" переместился в центр поля.



Ни здесь, ни там Месут себя не проявил, а на поединок против "Вест Хэма" и вовсе заболел. В преддверии воскресного выезда к "Кардиффу" Эмери поведал о выздоровлении подопечного, а также сообщил, что продолжит менять позицию 29-летнего немца.



"Он всю неделю тренируется в обычном режиме в общей группе. Он в порядке. Ну, а дальше мы должны решить, где он будет наиболее полезен для нас, учитывая стиль игры соперника".



"Мне нравится, когда игрок обладает способностью играть на различных позициях на поле. Это зависит от каждого матча, и то же самое с остальными игроками. По этой причине Месуту уже довелось сыграть правого вингера и 10-го номера, и мы собираемся продолжить делать это", — цитирует Эмери The Guardian.