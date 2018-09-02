4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 2 сентября тремя поединками завершится 4-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КАРДИФФ — АРСЕНАЛ 15:30 Онлайн-трансляция



"Арсенал" имеет хорошую возможность уйти на международный перерыв в приподнятом настроении, ведь "канониры" добавляют с каждым матчем, а "Кардифф" подтверждает свой статус одного из главных, если не главного претендента на вылет, до сих пор даже не забив ни одного гола. С другой стороны, сезон еще в весьма зачаточной стадии, и между командами лишь одно очко разницы. "Ласточки" не могут обыграть "Арсенал" уже в 13 встречах с учетом всех соревнований.



"Кардифф" на три месяца потерял с травмой Натаниэля Мендес-Лэйнга. Также вне игры Арон Гуннарссон, а Джуниору Хойлетту предстоит фитнес-тест.



Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил оправился после болезни и готов вернуться на футбольное поле.



БЕРНЛИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:00



В середине недели "Бернли" завершил выступление в Лиге Европы. Обиднее всего, что вылет случился в заключительном раунде квалификации, когда до группового этапа было рукой подать. Впрочем, огорчение "бордовых" едва ли сравнимо с тем негативом, который испытывает "Юнайтед" после двух поражений в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги. У "красных дьяволов" есть приличная игра, пускай даже отрезками, но отчаянно не хватает результатов. В 17 последних встречах соперников в рамках высшего дивизиона "Бернли" одержал лишь одну победу — в августе 2009 на "Терф Мур".



Полузащитник "Бернли" Йохан Берг Гудмундссон отсутствует с травмой задней поверхности бедра.



Защитник "Юнайтед" Фил Джонс получил травму против "Тоттенхэма" и теперь проведет некоторое время в лазарете. Маркос Рохо уже тренируется, но играть пока не готов.



УОТФОРД — ТОТТЕНХЭМ 18:00



К этому матчу обе команды подходят со 100-процентным результатом, однако в воскресенье кому-то из них все же придется потерять очки. "Уотфорд" видится чужеродным элементом в лидирующей группе, а три своих победы одержал против коллективов, которые сейчас находятся в нижней части таблицы. "Тоттенхэм" не знает поражений против "шершней" уже в 10 матчах Премьер-Лиги кряду.



Лазарет "Уотфорда" покинул Жерар Деулофеу, но Том Клеверли все еще лечится.



"Тоттенхэм" потерял на пару недель с травмой бедра Уго Льориса. У Муссы Сиссоко проблемы с задней поверхностью бедра. Сон Хен Мин еще вернулся с Азиатских игр.