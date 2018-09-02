Гвардиола объяснил свое решение об отстранении Сане от матча с "Ньюкаслом"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заверил, что у него нет проблем с вингером Лероем Сане, оставшимся вне заявки команды на субботний матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

22-летний Сане выходил на замену во втором тайме в каждом из трех первых матчей нового сезона Премьер-Лиги, но на четвертый даже не попал в число запасных. По слухам, это связано с тем, что Лерой недостаточно упорно трудится на тренировках.



Однако после победы 2:1 над "Ньюкаслом" Гвардиола заверил, что его решение было исключительно тактическим, а к самоотдаче Сане на тренировках у него претензий нет.



"Я совершенно доволен его отношением к делу. Это было мое решение. У нас шесть нападающих. В прошлый раз вне заявки остался Фил Фоден. Мне было так грустно оставлять Лероя вне заявки, потому что я никогда не видел, чтобы он плохо тренировался".



"У нас большой состав, и сегодня это случилось с Лероем, а в другой день может случиться с Рахимом, Риядом, Бернарду, Серхио или Габриэлем".



"Сегодня я принял это решение с учетом того, каков соперник и что я вижу каждый день. Причина в этом. Конечно, Лерой был очень важен для нас в прошлом сезоне, и я надеюсь, что в этом сезоне будет так же", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.