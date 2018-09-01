Пеллегрини "очень обеспокоен" провальным стартом сезона

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини выразил чрезвычайную обеспокоенность по поводу провального старта сезона.

Приглашенный этим летом в "Вест Хэм" Пеллегрини потратил более 90 миллионов фунтов на 11 новичков, однако пока чилийскому специалисту не удается оправдать то доверие, которое ему оказали владельцы клуба при работе на трансферном рынке.



"Молотобойцы" проиграли все четыре матча в этом сезоне Премьер-Лиги, пропустив 10 голов и забив только два. После домашнего поражения от "Вулверхэмптона" в субботу (0:1) Мануэлю пришлось объясниться.



"Я не думаю, что это плохой старт, это очень плохой старт. Мы не можем терять очки дома так, как это происходит. Когда играешь на выезде против "Ливерпуля" и "Арсенала" и не показываешь хорошего футбола, к этому можно отнестись с пониманием. Но когда проигрываешь дома таким образом, ты должен быть очень обеспокоен".



"Мы хорошо работаем на тренировочной базе, никакого недостатка самоотдачи нет. Мы должны использовать эти наработки в матчах, которые теперь сопряжены для нас с дополнительным давлением".



"Однако позади только четыре матча, и мы не перестанем сражаться. Мы лишь начинаем искать решение возникших проблем", — сообщил Пеллегрини BBC.