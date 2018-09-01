Гвардиола недоволен работой Сане на тренировках

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола оставил Лероя Сане вне заявки на игру с "Ньюкаслом", поскольку недоволен работой вингера на тренировках.

22-летний немец целиком провел предсезонную подготовку, но не смог воспользоваться этим преимуществом перед партнерами по команде и в трех стартовых турах сыграл только 35 минут.



На субботний матч Премьер-Лиги с "Ньюкаслом" Сане вообще не оказалось в заявке. Как сообщает Goal, Гвардиола принял такое решение, оценив работу Лероя на тренировках.



По информации источника, Пеп недоволен отношением вингера к делу. Гвардиола надеется, что непопадание в состав заставит Сане вновь работать с полной выкладкой.