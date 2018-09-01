"Сити" одержал победу над "Ньюкаслом"
Дальний удар Кайла Уолкера во втором тайме позволил "Манчестер Сити" вырвать победу в домашних стенах против "Ньюкасла" — 2:1.
Относительно ничьей с "Вулверхэмптоном" в стартовом составе "горожан" появились Джон Стоунс, Рияд Махрез и Габриэль Жезус, заменив Венсана Компани, Илкая Гюндогана и Бернарду Силву. Лерой Сане даже не попал в запас.
Наставник "сорок" Рафаэль Бенитес выпустил с первых минут Кенеди и Айозе Переса, а также капитана Джамаала Ласселлса, с которым он, по слухам, поссорился на тренировке.
Гости сразу же ушли в глухую оборону, но не продержались и девяти минут. Рахим Стерлинг стал смещаться с левого фланга в центр, вошел внутрь штрафной площади и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 1:0.
Несмотря на быстрый гол, "Сити" продолжил утюжить своего соперника. "Сороки" играли просто на отбой, но на 30-й минуте абсолютно неожиданно сравняли счет первым же ударом. Саломон Рондон оказался на левом краю штрафной, дождался подключения Деандре Йедлина и выполнил идеальную передачу к дальней штанге — 1:1.
Сравняв счет, "Ньюкасл" снова ушел в глухую оборону и до перерыва продержался более-менее достойно. Но в начале второго тайма гости пропустили во второй раз, позволив Кайлу Уолкеру нанести мощный удар с 25 метров — 2:1.
Гол Уолкера раскрепостил хозяев, которые принялись играть в свое удовольствие и создавать момент за моментом. Несколько раз мяч был просто обязан влетать в ворота, а однажды и влетел — но уже после свистка рефери.
В заключительной стадии матча игра совершенно успокоилась, хотя в компенсированное время Серхио Агуэро вполне мог отличиться, не реализовав выход один на один.
"Ньюкасл" забил просто невероятный гол — невероятный в том смысле, что "сороки" реализовали свой единственный за матч момент, а в остальном были совершенно беззубы. "Сити" сумел взломать насыщенную оборону и с честью вышел из затруднительного положения, реабилитировавшись за ничью в прошлом туре.
"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче
01.09.2018 21:25
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Михайло, обнови дизайн сайта, он устарел!!!
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Бернли впиред!!!
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Да, были люди на нашем фапле,
Не то, что нынешние Срапти
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опять у армена был плохой день на рынке, продал всего 5 арбузов, так он пришёл и в комментах свою желчь изливает!
ну армен, ну арбузник
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Лан я не видел
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Ненавижу скам, членси, уринотерапию и всякую хуйню которая не понимает скрытый сарказм.
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таким должна быть кончина каждого пенсогандона
https://78.media.tumblr.com/070f4ee6b68d4794418488751ff813ab/tumblr_p24od9CkSU1ub3cpzo1_500.gif
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Конченный Нос зачем вообще его купили при живом Навасе.
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зашел почитать коменты после долгой паузы...что тут творится
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Ппц, теперь АПЛочка только через 2 недели ((( Гама с петуханами + ЛЧ. Норм, епт))
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Продырявили дыркуа
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опять хача колбасного по всей ветке расплескало от передоза желтенькой. что ж за животное такое, охочее до мочи.
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ФАПЛ наш - все под шконарь собирать портфики!
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надо устроить геноцид колбасных мразей и тупых пенсов,мир станет добрее чище и адекватнее.
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Правильно, портфель сам не соберётся. В понедельник в школу, поэтому на Фапеле такая тишина... Изредка пенс-глиномес и прочая езусия33 высрет очередную куету и под шконарь))))
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Что делает такой шлак как Войцех в Юве. Ахаха ору какое же это дно списанное.
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Колбасники объявились, и сразу обвалили интеллектуальный уровень фапла.
Короли чисто на классе, не напрягаясь.
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Джюманджя чюрка е6аль твайо все и всех сюда иди э
душу твою йебаль рот твой тапталь машину выхлап трахаль
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Заголовок надо было написать «СЕНСАЦИЯ! Сити одолел Ньюкасл». Фейспалм. Позорники, блеат.
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https://www.youtube.com/watch?v=smhai5UzEYw
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