"Сити" одержал победу над "Ньюкаслом"

Дальний удар Кайла Уолкера во втором тайме позволил "Манчестер Сити" вырвать победу в домашних стенах против "Ньюкасла" — 2:1.

Относительно ничьей с "Вулверхэмптоном" в стартовом составе "горожан" появились Джон Стоунс, Рияд Махрез и Габриэль Жезус, заменив Венсана Компани, Илкая Гюндогана и Бернарду Силву. Лерой Сане даже не попал в запас.



Наставник "сорок" Рафаэль Бенитес выпустил с первых минут Кенеди и Айозе Переса, а также капитана Джамаала Ласселлса, с которым он, по слухам, поссорился на тренировке.



Гости сразу же ушли в глухую оборону, но не продержались и девяти минут. Рахим Стерлинг стал смещаться с левого фланга в центр, вошел внутрь штрафной площади и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 1:0.



Несмотря на быстрый гол, "Сити" продолжил утюжить своего соперника. "Сороки" играли просто на отбой, но на 30-й минуте абсолютно неожиданно сравняли счет первым же ударом. Саломон Рондон оказался на левом краю штрафной, дождался подключения Деандре Йедлина и выполнил идеальную передачу к дальней штанге — 1:1.



Сравняв счет, "Ньюкасл" снова ушел в глухую оборону и до перерыва продержался более-менее достойно. Но в начале второго тайма гости пропустили во второй раз, позволив Кайлу Уолкеру нанести мощный удар с 25 метров — 2:1.



Гол Уолкера раскрепостил хозяев, которые принялись играть в свое удовольствие и создавать момент за моментом. Несколько раз мяч был просто обязан влетать в ворота, а однажды и влетел — но уже после свистка рефери.



В заключительной стадии матча игра совершенно успокоилась, хотя в компенсированное время Серхио Агуэро вполне мог отличиться, не реализовав выход один на один.



"Ньюкасл" забил просто невероятный гол — невероятный в том смысле, что "сороки" реализовали свой единственный за матч момент, а в остальном были совершенно беззубы. "Сити" сумел взломать насыщенную оборону и с честью вышел из затруднительного положения, реабилитировавшись за ничью в прошлом туре.



"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче