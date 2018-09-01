"Сити" одержал победу над "Ньюкаслом"

Кайл Уолкер Дальний удар Кайла Уолкера во втором тайме позволил "Манчестер Сити" вырвать победу в домашних стенах против "Ньюкасла" — 2:1.

Относительно ничьей с "Вулверхэмптоном" в стартовом составе "горожан" появились Джон Стоунс, Рияд Махрез и Габриэль Жезус, заменив Венсана Компани, Илкая Гюндогана и Бернарду Силву. Лерой Сане даже не попал в запас.

Наставник "сорок" Рафаэль Бенитес выпустил с первых минут Кенеди и Айозе Переса, а также капитана Джамаала Ласселлса, с которым он, по слухам, поссорился на тренировке.

Гости сразу же ушли в глухую оборону, но не продержались и девяти минут. Рахим Стерлинг стал смещаться с левого фланга в центр, вошел внутрь штрафной площади и нанес крученый удар в дальний угол ворот — 1:0.

Несмотря на быстрый гол, "Сити" продолжил утюжить своего соперника. "Сороки" играли просто на отбой, но на 30-й минуте абсолютно неожиданно сравняли счет первым же ударом. Саломон Рондон оказался на левом краю штрафной, дождался подключения Деандре Йедлина и выполнил идеальную передачу к дальней штанге — 1:1.

Сравняв счет, "Ньюкасл" снова ушел в глухую оборону и до перерыва продержался более-менее достойно. Но в начале второго тайма гости пропустили во второй раз, позволив Кайлу Уолкеру нанести мощный удар с 25 метров — 2:1.

Гол Уолкера раскрепостил хозяев, которые принялись играть в свое удовольствие и создавать момент за моментом. Несколько раз мяч был просто обязан влетать в ворота, а однажды и влетел — но уже после свистка рефери.

В заключительной стадии матча игра совершенно успокоилась, хотя в компенсированное время Серхио Агуэро вполне мог отличиться, не реализовав выход один на один.

"Ньюкасл" забил просто невероятный гол — невероятный в том смысле, что "сороки" реализовали свой единственный за матч момент, а в остальном были совершенно беззубы. "Сити" сумел взломать насыщенную оборону и с честью вышел из затруднительного положения, реабилитировавшись за ничью в прошлом туре.

"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче



Метки Манчестер Сити, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2018 21:25

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Последние комментарии:




  1. royal-arsenal 01.09.2018 22:34 # royal-arsenal
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    Михайло, сделай ссылки кликабельными!!!
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  2. quavo 01.09.2018 22:26 # quavo
    Бернли впиред!!!

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  3. royal-arsenal 01.09.2018 22:25 # royal-arsenal
    Да, были люди на нашем фапле,
    Не то, что нынешние Срапти

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  4. jesus33 01.09.2018 22:25 # jesus33
    опять у армена был плохой день на рынке, продал всего 5 арбузов, так он пришёл и в комментах свою желчь изливает!

    ну армен, ну арбузник

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  5. quavo 01.09.2018 22:24 # quavo
    Лан я не видел

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  6. royal-arsenal 01.09.2018 22:24 # royal-arsenal
    Ненавижу скам, членси, уринотерапию и всякую хуйню которая не понимает скрытый сарказм.

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  7. alexminck 01.09.2018 22:18 # alexminck
    таким должна быть кончина каждого пенсогандона

    https://78.media.tumblr.com/070f4ee6b68d4794418488751ff813ab/tumblr_p24od9CkSU1ub3cpzo1_500.gif

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  8. jumanji 01.09.2018 22:16 # jumanji
    Конченный Нос зачем вообще его купили при живом Навасе.

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  9. ibe 01.09.2018 22:10 # ibe
    зашел почитать коменты после долгой паузы...что тут творится

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  10. bushwacka 01.09.2018 22:10 # bushwacka
    Ппц, теперь АПЛочка только через 2 недели ((( Гама с петуханами + ЛЧ. Норм, епт))

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  11. mata05 01.09.2018 22:09 # mata05
    Продырявили дыркуа

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  12. multazar 01.09.2018 22:08 # multazar
    опять хача колбасного по всей ветке расплескало от передоза желтенькой. что ж за животное такое, охочее до мочи.

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  13. skychnie-oboi 01.09.2018 22:08 # skychnie-oboi
    ФАПЛ наш - все под шконарь собирать портфики!

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  14. jumanji 01.09.2018 22:05 # jumanji
    надо устроить геноцид колбасных мразей и тупых пенсов,мир станет добрее чище и адекватнее.

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  15. bushwacka 01.09.2018 22:05 # bushwacka
    Правильно, портфель сам не соберётся. В понедельник в школу, поэтому на Фапеле такая тишина... Изредка пенс-глиномес и прочая езусия33 высрет очередную куету и под шконарь))))

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  16. skychnie-oboi 01.09.2018 22:04 # skychnie-oboi
    Что делает такой шлак как Войцех в Юве. Ахаха ору какое же это дно списанное.

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  17. daikirai 01.09.2018 22:01 # daikirai
    Колбасники объявились, и сразу обвалили интеллектуальный уровень фапла.
    Короли чисто на классе, не напрягаясь.

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  18. alexminck 01.09.2018 22:00 # alexminck
    Джюманджя чюрка е6аль твайо все и всех сюда иди э
    душу твою йебаль рот твой тапталь машину выхлап трахаль

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  19. scouser2005 01.09.2018 21:56 # scouser2005
    Заголовок надо было написать «СЕНСАЦИЯ! Сити одолел Ньюкасл». Фейспалм. Позорники, блеат.

    (ответить)

  20. alexminck 01.09.2018 21:56 # alexminck
    https://www.youtube.com/watch?v=smhai5UzEYw

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