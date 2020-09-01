Сарри не придает значения четырем победам на старте сезона

Рулевой "Челси" Маурицио Сарри заявил, что спокойно воспринимает четыре победы на старте нового сезона и не придает этому особого значения.

Учитывая все те потрясения, который случились на "Стэмфорд Бридж" минувшим летом, "синие" не рассматривались среди главных претендентов на титул Премьер-Лиги перед началом нового сезона.



Однако "Челси" очень уверенно стартовал и пока не потерял ни одного очка. После победы 2:0 над "Борнмутом" Сарри выразил удовлетворение от игры своей команды, но призвал не делать далекоидущих выводов.



"Думаю, сейчас нам лучше думать о следующем матче. В прошлом сезоне мы отстали от вершины на 30 очков. Думаю, очень сложно ликвидировать такую разницу за один сезон. Я очень доволен этими четырьмя матчами, но, начиная с настоящего момента, я думаю только о следующем матче. И так до конца сезона".



"Я очень доволен результатом, и я очень доволен игрой. Это был очень сложный матч. "Борнмут" хорошо организован в обороне и очень хорошо обороняется. В первом тайме ситуация была сложной для нас. Возможно, нам требовалось перемещать мяч на другой скорости и двигаться иначе с мячом. Но в такого рода матча ты можешь вырвать победу в последние 20-25 минут, поэтому я был всегда уверен", — цитирует Сарри ESPN.