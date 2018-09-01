Алиссон: "Подобного больше не повторится"

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон пообещал, что постарается больше не допускать ошибок наподобие той, что случилась в матче против "Лестера".

Отметившись пижонским трюком в матче против "Брайтона" в прошлый уикенд, Алиссон был предупрежден своим тренером Юргеном Клоппом, но не воспринял этот совет всерьез и в субботу вновь пустился в дриблинг в опасной ситуации.

На сей раз Алиссон лишился мяча и позволил сопернику отыграть один гол. "Ливерпуль" оказался в затруднительном положении, но все-таки удержал победу — 1:2. После матча бразильцу пришлось пообещать, что подобного больше не повторится.

"Я принял плохое решение. Я ошибся при чтении игры. Я получил не очень хороший пас, и мы обсудили это в раздевалке с Виргилом (Ван Дейком). Пас был плохим, но я все равно мог выбить мяч подальше".

"Я хотел сохранить мяч у нас и продолжить игру. Теперь каждый будет анализировать этот эпизод. Я не настолько глуп, чтобы повторить эту ошибку. Играть ногами — это часть моей игры, но я не собираюсь быть настолько высокомерным, чтобы говорить: "Я продолжу делать это". Мы должны учиться на своих ошибках".

"Дриблинг должен быть последней вещью, на которую ты решаешься в подобной ситуации. К сожалению, это привело к голу. Вообще-то, я думаю, там был фол, но я не собираюсь жаловаться. В Премьер-Лиге такого рода контакты не считаются. Это часть игры. Я просто должен убедиться, чтобы подобного не повторилось", — сообщил Алиссон ESPN.



Метки Алиссон, Лестер, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2018 19:45

Количество просмотров Просмотров: 2260

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  1. largo-winch 01.09.2018 20:31 # largo-winch
    Лучше рано, чем поздно.

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  2. sj606 01.09.2018 20:28 # sj606
    сезон ляпов для Алиссонa официальнo открыт ! от 22.07.2018

    не зря я это написал, ждем продолжение Алиссы !!!
    сегодняшний номер будет в топ

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  3. arman-kz 01.09.2018 20:21 # arman-kz
    Верю.

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  4. gerrard08 01.09.2018 20:07 # gerrard08
    Долбоеб не тот кто ошибается, а тот кто повтоияет ошибки. В этот раз вышел сухим из воды, но надо делать выводы.

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  5. shmanisa 01.09.2018 20:02 # shmanisa
    До конца сезона, ещё пара результативных обводок,пять в домик, три ошибки на выходе и пара киксов мимо мяча ногами, пара пасов чужим, один раз занесет мяч прямо в ворота.

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  6. electric 01.09.2018 19:59 # electric
    Лучше де Хеи
    всё ок!

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  7. miracle 01.09.2018 19:58 # miracle
    Лучше де Хеи, говорили они -.-

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  8. chelsea-69 01.09.2018 19:46 # chelsea-69
    Просто наймите ему тренера по обводкам на полставки

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