Алиссон: "Подобного больше не повторится"
Голкипер "Ливерпуля" Алиссон пообещал, что постарается больше не допускать ошибок наподобие той, что случилась в матче против "Лестера".
Отметившись пижонским трюком в матче против "Брайтона" в прошлый уикенд, Алиссон был предупрежден своим тренером Юргеном Клоппом, но не воспринял этот совет всерьез и в субботу вновь пустился в дриблинг в опасной ситуации.
На сей раз Алиссон лишился мяча и позволил сопернику отыграть один гол. "Ливерпуль" оказался в затруднительном положении, но все-таки удержал победу — 1:2. После матча бразильцу пришлось пообещать, что подобного больше не повторится.
"Я принял плохое решение. Я ошибся при чтении игры. Я получил не очень хороший пас, и мы обсудили это в раздевалке с Виргилом (Ван Дейком). Пас был плохим, но я все равно мог выбить мяч подальше".
"Я хотел сохранить мяч у нас и продолжить игру. Теперь каждый будет анализировать этот эпизод. Я не настолько глуп, чтобы повторить эту ошибку. Играть ногами — это часть моей игры, но я не собираюсь быть настолько высокомерным, чтобы говорить: "Я продолжу делать это". Мы должны учиться на своих ошибках".
"Дриблинг должен быть последней вещью, на которую ты решаешься в подобной ситуации. К сожалению, это привело к голу. Вообще-то, я думаю, там был фол, но я не собираюсь жаловаться. В Премьер-Лиге такого рода контакты не считаются. Это часть игры. Я просто должен убедиться, чтобы подобного не повторилось", — сообщил Алиссон ESPN.
01.09.2018 19:45
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Последние комментарии:
Лучше рано, чем поздно.
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сезон ляпов для Алиссонa официальнo открыт ! от 22.07.2018
не зря я это написал, ждем продолжение Алиссы !!!
сегодняшний номер будет в топ
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Верю.
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Долбоеб не тот кто ошибается, а тот кто повтоияет ошибки. В этот раз вышел сухим из воды, но надо делать выводы.
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До конца сезона, ещё пара результативных обводок,пять в домик, три ошибки на выходе и пара киксов мимо мяча ногами, пара пасов чужим, один раз занесет мяч прямо в ворота.
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Лучше де Хеи
всё ок!
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Лучше де Хеи, говорили они -.-
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Просто наймите ему тренера по обводкам на полставки
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