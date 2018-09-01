Алиссон: "Подобного больше не повторится"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон пообещал, что постарается больше не допускать ошибок наподобие той, что случилась в матче против "Лестера".

Отметившись пижонским трюком в матче против "Брайтона" в прошлый уикенд, Алиссон был предупрежден своим тренером Юргеном Клоппом, но не воспринял этот совет всерьез и в субботу вновь пустился в дриблинг в опасной ситуации.



На сей раз Алиссон лишился мяча и позволил сопернику отыграть один гол. "Ливерпуль" оказался в затруднительном положении, но все-таки удержал победу — 1:2. После матча бразильцу пришлось пообещать, что подобного больше не повторится.



"Я принял плохое решение. Я ошибся при чтении игры. Я получил не очень хороший пас, и мы обсудили это в раздевалке с Виргилом (Ван Дейком). Пас был плохим, но я все равно мог выбить мяч подальше".



"Я хотел сохранить мяч у нас и продолжить игру. Теперь каждый будет анализировать этот эпизод. Я не настолько глуп, чтобы повторить эту ошибку. Играть ногами — это часть моей игры, но я не собираюсь быть настолько высокомерным, чтобы говорить: "Я продолжу делать это". Мы должны учиться на своих ошибках".



"Дриблинг должен быть последней вещью, на которую ты решаешься в подобной ситуации. К сожалению, это привело к голу. Вообще-то, я думаю, там был фол, но я не собираюсь жаловаться. В Премьер-Лиге такого рода контакты не считаются. Это часть игры. Я просто должен убедиться, чтобы подобного не повторилось", — сообщил Алиссон ESPN.