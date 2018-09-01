"Челси" дожал "Борнмут"
"Челси" одержал четвертую кряду победу на старте нового сезона Премьер-Лиги, не без труда подобрав ключи к обороне "Борнмута" — 2:0.
По сравнению с прошлым уикендом главный тренер "синих" Маурицио Сарри внедрил в стартовый состав Виллиана, который заменил Педро.
"Вишенки" устроили дебют в Премьер-Лиге для Диего Рико и Джефферсона Лермы.
С самого начала гости сосредоточились исключительно на разрушении и ничего не создавали сами. В какой-то момент первого тайма преимущество "Челси" по владению мячом стало 85% против 15% у "Борнмута". "Синие" продолжали нагнетать давление, но соперник держался.
"Вишенки" совершенно не имели моментов — вплоть до 31-й минуты, когда Рико выполнил заброс в штрафную, а Каллум Уилсон пробил по летящему мячу, но выше перекладины.
Свой лучший момент в первом тайме хозяева создали перед самым перерывом, когда Маркос Алонсо получил возможность пробить с дистанции, но попал в штангу.
Во втором тайме Алонсо вновь приблизился ко взятию ворот, однако Асмир Бегович справился с его ударом из пределов штрафной. "Борнмут" ответил попыткой Натана Аке пробить с трех метров после розыгрыша углового — немного мимо.
Казалось, все идет по плану гостей, однако "Челси" все-таки добился своего благодаря двум заменам Сарри. На 72-й минуте Педро сыграл в стенку с Оливье Жиру на подступах к штрафной, на ложном движении убрал опекуна и пробил в притирку со штангой — 1:0.
"Вишенки" оказались неспособны перестроиться. "Челси" продолжил давить и на 85-й минуте прикончил интригу. Азар сыграл в стенку с Алонсо на левом краю штрафной площади и с острого угла пробил своего бывшего одноклубника Беговича — 2:0.
Было очевидно, что "Борнмут" приехал на "Стэмфорд Бридж", максимум рассчитывая на ничью. "Вишенки" не желали играть и созидать, лишь мешая сопернику. Столь деструктивная стратегия могла бы себя оправдать, если бы результат был достигнут, но "Челси" добился своего, а потому оправданий "вишенкам" нет.
"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче
01.09.2018 18:55
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Последние комментарии:
Какие же синие шлюхи жалкие ... отскочит от Борнмуда и орать как-будто выиграили чемпик.... жесть... тупо дети аклкашных шалав....
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Вот это атака, кипер тащит, это вам не хуисон из лузерхуя дырявый.
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01.09.2018 19:22 # удалить
toha-bludsikir
Игра королей Манчестера задаст планку всяким залупулям и челчям.
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01.09.2018 20:18 #
scouser2005
Ньюкасл уронит мандакунианцев.
Источник: http://fapl.ru/posts/64956/?c=1#c6713565
Влажные воздыхания колбасных сектантов
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а где главный цыган?
(ответить)
Дают портовых шлюхам надежду и тут же ссыкают на них.
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красивый гол, ждем еще голов от чемпионов
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Ну и дырка на воротах у сорок
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Наш горбоносик забил. Топы
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Вот это дура залетела, красивая
(ответить)
СОСАТЬЬЬЬ ПОРТОВНЯ
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норм удар
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Махрез не к пиздe пришей рукав, Бернарду ещё в первом тайме выпускать надо было
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нормальные люди понимают, что чнесли победили только из-за того что их воспитанник и легенда натан аке специально совершил две ошибки, чтобы по старой памяти позволить пенсiм выиграть и не опозориться на стретфорд бирж
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Гвардиола: "Настоящий сезон еще не стартовал"
Источник: http://fapl.ru/
Оно и видно
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Челси должен уметь побеждать такие команды как Борнмут, если хотят выйти из группы ЛЕ.
Удаси в ЛЕ
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Наталья Кларк - дочь Стива Кларка?
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Там дыркач Ливерхуя уже ноет как сучка что его критикуют за 1 ошибку.....
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МС что опять отскочит?
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псдц чистый отскок пенсостана.
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щоооооллллллллссссссссииииииииии
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