"Челси" дожал "Борнмут"

"Челси" одержал четвертую кряду победу на старте нового сезона Премьер-Лиги, не без труда подобрав ключи к обороне "Борнмута" — 2:0.

По сравнению с прошлым уикендом главный тренер "синих" Маурицио Сарри внедрил в стартовый состав Виллиана, который заменил Педро.



"Вишенки" устроили дебют в Премьер-Лиге для Диего Рико и Джефферсона Лермы.



С самого начала гости сосредоточились исключительно на разрушении и ничего не создавали сами. В какой-то момент первого тайма преимущество "Челси" по владению мячом стало 85% против 15% у "Борнмута". "Синие" продолжали нагнетать давление, но соперник держался.



"Вишенки" совершенно не имели моментов — вплоть до 31-й минуты, когда Рико выполнил заброс в штрафную, а Каллум Уилсон пробил по летящему мячу, но выше перекладины.



Свой лучший момент в первом тайме хозяева создали перед самым перерывом, когда Маркос Алонсо получил возможность пробить с дистанции, но попал в штангу.



Во втором тайме Алонсо вновь приблизился ко взятию ворот, однако Асмир Бегович справился с его ударом из пределов штрафной. "Борнмут" ответил попыткой Натана Аке пробить с трех метров после розыгрыша углового — немного мимо.



Казалось, все идет по плану гостей, однако "Челси" все-таки добился своего благодаря двум заменам Сарри. На 72-й минуте Педро сыграл в стенку с Оливье Жиру на подступах к штрафной, на ложном движении убрал опекуна и пробил в притирку со штангой — 1:0.



"Вишенки" оказались неспособны перестроиться. "Челси" продолжил давить и на 85-й минуте прикончил интригу. Азар сыграл в стенку с Алонсо на левом краю штрафной площади и с острого угла пробил своего бывшего одноклубника Беговича — 2:0.



Было очевидно, что "Борнмут" приехал на "Стэмфорд Бридж", максимум рассчитывая на ничью. "Вишенки" не желали играть и созидать, лишь мешая сопернику. Столь деструктивная стратегия могла бы себя оправдать, если бы результат был достигнут, но "Челси" добился своего, а потому оправданий "вишенкам" нет.



"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче