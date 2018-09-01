"Челси" дожал "Борнмут"

Педро "Челси" одержал четвертую кряду победу на старте нового сезона Премьер-Лиги, не без труда подобрав ключи к обороне "Борнмута" — 2:0.

По сравнению с прошлым уикендом главный тренер "синих" Маурицио Сарри внедрил в стартовый состав Виллиана, который заменил Педро.

"Вишенки" устроили дебют в Премьер-Лиге для Диего Рико и Джефферсона Лермы.

С самого начала гости сосредоточились исключительно на разрушении и ничего не создавали сами. В какой-то момент первого тайма преимущество "Челси" по владению мячом стало 85% против 15% у "Борнмута". "Синие" продолжали нагнетать давление, но соперник держался.

"Вишенки" совершенно не имели моментов — вплоть до 31-й минуты, когда Рико выполнил заброс в штрафную, а Каллум Уилсон пробил по летящему мячу, но выше перекладины.

Свой лучший момент в первом тайме хозяева создали перед самым перерывом, когда Маркос Алонсо получил возможность пробить с дистанции, но попал в штангу.

Во втором тайме Алонсо вновь приблизился ко взятию ворот, однако Асмир Бегович справился с его ударом из пределов штрафной. "Борнмут" ответил попыткой Натана Аке пробить с трех метров после розыгрыша углового — немного мимо.

Казалось, все идет по плану гостей, однако "Челси" все-таки добился своего благодаря двум заменам Сарри. На 72-й минуте Педро сыграл в стенку с Оливье Жиру на подступах к штрафной, на ложном движении убрал опекуна и пробил в притирку со штангой — 1:0.

"Вишенки" оказались неспособны перестроиться. "Челси" продолжил давить и на 85-й минуте прикончил интригу. Азар сыграл в стенку с Алонсо на левом краю штрафной площади и с острого угла пробил своего бывшего одноклубника Беговича — 2:0.

Было очевидно, что "Борнмут" приехал на "Стэмфорд Бридж", максимум рассчитывая на ничью. "Вишенки" не желали играть и созидать, лишь мешая сопернику. Столь деструктивная стратегия могла бы себя оправдать, если бы результат был достигнут, но "Челси" добился своего, а потому оправданий "вишенкам" нет.

"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче



Метки Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2018 18:55

Количество просмотров Просмотров: 4673

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Последние комментарии:




  1. only--liverpool 01.09.2018 20:55 # only--liverpool
    Какие же синие шлюхи жалкие ... отскочит от Борнмуда и орать как-будто выиграили чемпик.... жесть... тупо дети аклкашных шалав....

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  2. jesus33 01.09.2018 20:53 # jesus33
    Вот это атака, кипер тащит, это вам не хуисон из лузерхуя дырявый.

    (ответить)

  3. toha-bludsikir 01.09.2018 20:47 # toha-bludsikir
    01.09.2018 19:22 # удалить
    toha-bludsikir

    Игра королей Манчестера задаст планку всяким залупулям и челчям.
    (ответить)

    01.09.2018 20:18 #
    scouser2005

    Ньюкасл уронит мандакунианцев.

    Источник: http://fapl.ru/posts/64956/?c=1#c6713565
    Влажные воздыхания колбасных сектантов

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  4. electric 01.09.2018 20:45 # electric
    а где главный цыган?

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  5. jesus33 01.09.2018 20:43 # jesus33
    Дают портовых шлюхам надежду и тут же ссыкают на них.

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  6. griezmann 01.09.2018 20:42 # griezmann
    красивый гол, ждем еще голов от чемпионов

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  7. ry-l 01.09.2018 20:41 # ry-l
    Ну и дырка на воротах у сорок

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  8. toha-bludsikir 01.09.2018 20:40 # toha-bludsikir
    Наш горбоносик забил. Топы

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  9. chelsea-69 01.09.2018 20:40 # chelsea-69
    Вот это дура залетела, красивая

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  10. jesus33 01.09.2018 20:40 # jesus33
    СОСАТЬЬЬЬ ПОРТОВНЯ

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  11. electric 01.09.2018 20:40 # electric
    норм удар

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  12. chelsea-69 01.09.2018 20:38 # chelsea-69
    Махрез не к пиздe пришей рукав, Бернарду ещё в первом тайме выпускать надо было

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  13. hammersmith 01.09.2018 20:36 # hammersmith
    нормальные люди понимают, что чнесли победили только из-за того что их воспитанник и легенда натан аке специально совершил две ошибки, чтобы по старой памяти позволить пенсiм выиграть и не опозориться на стретфорд бирж

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  14. electric 01.09.2018 20:27 # electric
    Гвардиола: "Настоящий сезон еще не стартовал"

    Источник: http://fapl.ru/

    Оно и видно

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  15. largo-winch 01.09.2018 20:25 # largo-winch
    Челси должен уметь побеждать такие команды как Борнмут, если хотят выйти из группы ЛЕ.
    Удаси в ЛЕ

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  16. electric 01.09.2018 20:25 # electric
    Наталья Кларк - дочь Стива Кларка?

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  17. jumanji 01.09.2018 20:25 # jumanji
    Там дыркач Ливерхуя уже ноет как сучка что его критикуют за 1 ошибку.....

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  18. scouser2005 01.09.2018 20:22 # scouser2005
    МС что опять отскочит?

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  19. jumanji 01.09.2018 20:22 # jumanji
    псдц чистый отскок пенсостана.

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  20. scauzer11 01.09.2018 20:20 # scauzer11
    щоооооллллллллссссссссииииииииии

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