Сон стал победителем Азиатских игр и получил освобождение от службы в армии
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин будет освобожден от службы в южнокорейской армии после того, как отпраздновал победу на Азиатских играх со сборной своей страны.
Сыграв в этом сезоне Премьер-Лиги только первый матч, Сон отправился в расположение сборной Южной Кореи, которая сегодня сошлась в финале Азиатских игр с Японией.
Основное время финального матча не принесло голов, зато в экстра-таймах южнокорейцы, капитаном которых был как раз Сон, сломили сопротивление соперника и вырвали победу со счетом 2:0.
Таким образом, теперь 26-летний Сон и его партнеры по сборной будут освобождены от двухлетней воинской службы, которую обязан пройти каждый гражданин Южной Кореи мужского пола.
01.09.2018 17:50
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Вот так вот надо косить,а не как глоры колбасы и гунерасты долбят друг друга в жопу,лишь бы не взяли в армию
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Норм отскочил от армии...
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здоровья
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