Сон стал победителем Азиатских игр и получил освобождение от службы в армии

Сон Хен Мин Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин будет освобожден от службы в южнокорейской армии после того, как отпраздновал победу на Азиатских играх со сборной своей страны.

Сыграв в этом сезоне Премьер-Лиги только первый матч, Сон отправился в расположение сборной Южной Кореи, которая сегодня сошлась в финале Азиатских игр с Японией.

Основное время финального матча не принесло голов, зато в экстра-таймах южнокорейцы, капитаном которых был как раз Сон, сломили сопротивление соперника и вырвали победу со счетом 2:0.

Таким образом, теперь 26-летний Сон и его партнеры по сборной будут освобождены от двухлетней воинской службы, которую обязан пройти каждый гражданин Южной Кореи мужского пола.



Метки сборная Южной Кореи, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2018 17:50

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  1. qess 01.09.2018 19:09 # qess
    Вот так вот надо косить,а не как глоры колбасы и гунерасты долбят друг друга в жопу,лишь бы не взяли в армию

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  2. chelsealondon 01.09.2018 18:00 # chelsealondon
    Норм отскочил от армии...

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  3. farot 01.09.2018 18:00 # farot
    здоровья

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