Сон стал победителем Азиатских игр и получил освобождение от службы в армии

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин будет освобожден от службы в южнокорейской армии после того, как отпраздновал победу на Азиатских играх со сборной своей страны.

Сыграв в этом сезоне Премьер-Лиги только первый матч, Сон отправился в расположение сборной Южной Кореи, которая сегодня сошлась в финале Азиатских игр с Японией.



Основное время финального матча не принесло голов, зато в экстра-таймах южнокорейцы, капитаном которых был как раз Сон, сломили сопротивление соперника и вырвали победу со счетом 2:0.



Таким образом, теперь 26-летний Сон и его партнеры по сборной будут освобождены от двухлетней воинской службы, которую обязан пройти каждый гражданин Южной Кореи мужского пола.