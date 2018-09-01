Клопп ждал ошибки от Алиссона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп знал, что рано или поздно голкипер Алиссон привезет гол в ворота "красных".

Именно ошибка Алиссона позволила "Лестеру" вернуться в игру на "Кинг Пауэр", которую "красные" завершили победой 1:2. Однако Клопп еще после матча против "Брайтона" в прошлый уикенд знал, что подобного рода пижонство не останется без последствий.



"Я так и знал, что это случится. Конечно, я не предполагал, что это произойдет уже сегодня, но, думаю, Алиссон понимает, что совершил ошибку".



"Он знает, что мог принять другое решение. Он знает, что мог выбить мяч. Это мог сделать не только он, но и Джо Гомес. В любом случае он остается великолепным вратарем. Даже сегодня он сделал несколько выдающихся сейвов".



"Лестер" хотел сыграть в агрессивный футбол, но мы очень хорошо двигались в первом тайме. Во втором поле высохло, и мы не могли контролировать игру с мячом. Нам пришлось опуститься глубже, но, думаю, мы заслужили победу", - цитирует Клоппа BBC.