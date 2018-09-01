"Ливерпуль" обыграл "Лестер", но впервые в сезоне пропустил

Результативная ошибка голкипера Алиссона не помешала "Ливерпулю" добыть победу в гостях у "Лестера", хотя игру весьма осложнила — 2:1.

В стартовом составе "лис" появились Рашид Геззаль и Марк Олбрайтон, заменив Даниэля Амарти и Келечи Ихеаначо.



Тренер "красных" Юрген Клопп ограничился единственной перестановкой, отправив в бой Джордана Хендерсона вместо Наби Кейта. Фабиньо вновь не попал в заявку.



Гости имели прекрасную возможность открыть счет уже на четвертой минуте. Быстрая распасовка привела к выходу Роберто Фирмино на убойную позицию прямо по центру ворот. Голкипер хозяев Каспер Шмейхель отразил мяч перед собой, а добивание в исполнении Мохамеда Салаха внезапно получилось неточным.



В целом игра была достаточно спокойной, но это не помешало "Ливерпулю" открыть счет на 10-й минуте. Робертсон классно сыграл на левом фланге и прострелил низом в штрафную, где Садио Мане ускользнул от Харри Магуайра и расстрелял ворота — 0:1.



Открыв счет, "красные" основательно прижали соперника. "Лестер" был вынужден трудиться в обороне, не поднимая головы, и впервые огрызнулся лишь в середине тайма, когда Демарай Грей нанес удар со средней дистанции из под Джо Гомеса, но Алиссон исправил ошибку своего молодого защитника.



Постепенно хозяева добавили и принялись совершать подходы к штрафной Алиссона, но опасных моментов не возникало. "Ливерпуль" был хладнокровен и уверен в себе.



А в концовке тайма "красные" добавили. На 43-й минуте Шмейхель справился с дальним ударом Салаха, но затем последовали два угловых, и второй из них обернулся голом. Джеймс Милнер выполнил навесную передачу, а спрятавшийся за Гомесом Фирмино головой послал мяч в угол ворот — 0:2.



Вопреки опасениям, гол в раздевалку не надломил "лис". Во втором тайме они стали прикладывать усилия, чтобы изменить игру и на 63-й минуте были вознаграждены. Оказавшись под прессингом, "красные" были вынуждены вернуть мяч Алиссону, а тот пошел в обводку и совершил потерю. Обокравший бразильца Келечи Ихеаначо отпасовал на Геззаля, а тот поразил пустые ворота — 1:2.



Во втором тайме "Лестер" смотрелся свежее, быстрее и больше владел мячом. Дабы встряхнуть свою команду и стабилизировать игру, Юрген Клопп поспешил выпустить на поле Наби Кейта и Джердана Шакири.



В концовке "Ливерпуль" предпочел сыграть надежно, а с помощью замен выправил игру и отстоял победу.



Пустившийся в дриблинг Алиссон, как кажется, получил ценный урок. Хорошо, что эта ошибка случилась так рано в сезоне и не привела к потере очков. Не только бразильский голкипер, но и весь "Ливерпуль" выглядел довольно посредственно во втором тайме, однако важнее всего, что результат достигнут.



"Лестер" — "Ливерпуль". Отчет о матче