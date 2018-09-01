"Ливерпуль" обыграл "Лестер", но впервые в сезоне пропустил
Результативная ошибка голкипера Алиссона не помешала "Ливерпулю" добыть победу в гостях у "Лестера", хотя игру весьма осложнила — 2:1.
В стартовом составе "лис" появились Рашид Геззаль и Марк Олбрайтон, заменив Даниэля Амарти и Келечи Ихеаначо.
Тренер "красных" Юрген Клопп ограничился единственной перестановкой, отправив в бой Джордана Хендерсона вместо Наби Кейта. Фабиньо вновь не попал в заявку.
Гости имели прекрасную возможность открыть счет уже на четвертой минуте. Быстрая распасовка привела к выходу Роберто Фирмино на убойную позицию прямо по центру ворот. Голкипер хозяев Каспер Шмейхель отразил мяч перед собой, а добивание в исполнении Мохамеда Салаха внезапно получилось неточным.
В целом игра была достаточно спокойной, но это не помешало "Ливерпулю" открыть счет на 10-й минуте. Робертсон классно сыграл на левом фланге и прострелил низом в штрафную, где Садио Мане ускользнул от Харри Магуайра и расстрелял ворота — 0:1.
Открыв счет, "красные" основательно прижали соперника. "Лестер" был вынужден трудиться в обороне, не поднимая головы, и впервые огрызнулся лишь в середине тайма, когда Демарай Грей нанес удар со средней дистанции из под Джо Гомеса, но Алиссон исправил ошибку своего молодого защитника.
Постепенно хозяева добавили и принялись совершать подходы к штрафной Алиссона, но опасных моментов не возникало. "Ливерпуль" был хладнокровен и уверен в себе.
А в концовке тайма "красные" добавили. На 43-й минуте Шмейхель справился с дальним ударом Салаха, но затем последовали два угловых, и второй из них обернулся голом. Джеймс Милнер выполнил навесную передачу, а спрятавшийся за Гомесом Фирмино головой послал мяч в угол ворот — 0:2.
Вопреки опасениям, гол в раздевалку не надломил "лис". Во втором тайме они стали прикладывать усилия, чтобы изменить игру и на 63-й минуте были вознаграждены. Оказавшись под прессингом, "красные" были вынуждены вернуть мяч Алиссону, а тот пошел в обводку и совершил потерю. Обокравший бразильца Келечи Ихеаначо отпасовал на Геззаля, а тот поразил пустые ворота — 1:2.
Во втором тайме "Лестер" смотрелся свежее, быстрее и больше владел мячом. Дабы встряхнуть свою команду и стабилизировать игру, Юрген Клопп поспешил выпустить на поле Наби Кейта и Джердана Шакири.
В концовке "Ливерпуль" предпочел сыграть надежно, а с помощью замен выправил игру и отстоял победу.
Пустившийся в дриблинг Алиссон, как кажется, получил ценный урок. Хорошо, что эта ошибка случилась так рано в сезоне и не привела к потере очков. Не только бразильский голкипер, но и весь "Ливерпуль" выглядел довольно посредственно во втором тайме, однако важнее всего, что результат достигнут.
"Лестер" — "Ливерпуль". Отчет о матче
01.09.2018 16:30
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Последние комментарии:
Мда Беккер идеально подходит лузерпуль, такой же фейлер)ещё увидим много раз шапито в его исполнении))
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Пенся начинают отсасывать...
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Сук, вилиан в лежачего отключившегося вратаря пробил вместо ворот
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Даже впадлу смотреть футбол уровня ЛЕ.
Пойду фильмец смотреть.
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Юж Корея выиграла в финале азиатских игр японию 2:1. Сон отдал два голевых паса. Прощай армия!
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чемпионская победа
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Время от времени на Ливерпуль будет давить беспроигрышная серия... будьте к этому готовы.
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Будь на месте бораты Коста уже 1-0 вели бы.
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Райкконен бох
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Пока все команды медленно вкатываются в длинный сезон, насекомый клоп вывел своих портовых шлюх на пик в августе.
Спрашивается, он доолбайоб?Не удивлюсь, если у него в роду были ормены.
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Борнмут хорош в этом сезоне и заряжен норм, интересно на них глянуть в серьезном матче
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пздц, это пенсовское ти-ли-ти-ли на стэмфорде... как будто в цирке
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Да уж это расслабленный ливерпуль. Что будет когда выйдут на пик формы страшно представить...
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Клопп: Алиссон хороший голкипер , но такие вещи как сегодня в матче с КП недопустимы, всегда можно ошибиться.
Алиссон: Ни слова больше!
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Щас я поеду на рыбалку на карпа... А вы хуй сосите дети шлюх... Удачи Борнмуту
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Очень спокойная победа, ван дейк в концовках играет так, будто уже видел будущее, знает куда идти, как играть и что победа за ливерпулем.
Отскоком тут и не пахло, чисто класс. Все на что хватило лестер - это прессинг, а что делать с мячом они и не знали, все было перекрыто.
Клоппу после перерыва надо выводить на уровень полузащиту и атаку, хотя может он пик на зиму-весну заготовил. Пока очень уверенно играют парни, даже слишком
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Пздц убогие колбасоиды не могли за 70 лямов получше то дриблера на ворота купить
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Над колбасниками поржал, а сейчас над пенсией буду ржать. Кто из них больше обосрётся в этом туре.
Лаолол)
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Тут все говорят, что играли не айс, кто-то провалил, кто-то не форме и тд. Но почему-то все забыли, что Лестер - нихуя не подарок и играли у них в гостях. Если бы красные выносили на изи таких соперников в гостях, не нужно было бы начинать чемпионат.
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Алиссон такое днище, помимо этой ошибки в 1-м тайме каким то чудом легкий мяч ему не залетел под грудак, пока везет но кому надо тот понял какого он уровня кипер))
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