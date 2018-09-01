"Ливерпуль" обыграл "Лестер", но впервые в сезоне пропустил

Роберто Фирмино и Садио Мане Результативная ошибка голкипера Алиссона не помешала "Ливерпулю" добыть победу в гостях у "Лестера", хотя игру весьма осложнила — 2:1.

В стартовом составе "лис" появились Рашид Геззаль и Марк Олбрайтон, заменив Даниэля Амарти и Келечи Ихеаначо.

Тренер "красных" Юрген Клопп ограничился единственной перестановкой, отправив в бой Джордана Хендерсона вместо Наби Кейта. Фабиньо вновь не попал в заявку.

Гости имели прекрасную возможность открыть счет уже на четвертой минуте. Быстрая распасовка привела к выходу Роберто Фирмино на убойную позицию прямо по центру ворот. Голкипер хозяев Каспер Шмейхель отразил мяч перед собой, а добивание в исполнении Мохамеда Салаха внезапно получилось неточным.

В целом игра была достаточно спокойной, но это не помешало "Ливерпулю" открыть счет на 10-й минуте. Робертсон классно сыграл на левом фланге и прострелил низом в штрафную, где Садио Мане ускользнул от Харри Магуайра и расстрелял ворота — 0:1.

Открыв счет, "красные" основательно прижали соперника. "Лестер" был вынужден трудиться в обороне, не поднимая головы, и впервые огрызнулся лишь в середине тайма, когда Демарай Грей нанес удар со средней дистанции из под Джо Гомеса, но Алиссон исправил ошибку своего молодого защитника.

Постепенно хозяева добавили и принялись совершать подходы к штрафной Алиссона, но опасных моментов не возникало. "Ливерпуль" был хладнокровен и уверен в себе.

А в концовке тайма "красные" добавили. На 43-й минуте Шмейхель справился с дальним ударом Салаха, но затем последовали два угловых, и второй из них обернулся голом. Джеймс Милнер выполнил навесную передачу, а спрятавшийся за Гомесом Фирмино головой послал мяч в угол ворот — 0:2.

Вопреки опасениям, гол в раздевалку не надломил "лис". Во втором тайме они стали прикладывать усилия, чтобы изменить игру и на 63-й минуте были вознаграждены. Оказавшись под прессингом, "красные" были вынуждены вернуть мяч Алиссону, а тот пошел в обводку и совершил потерю. Обокравший бразильца Келечи Ихеаначо отпасовал на Геззаля, а тот поразил пустые ворота — 1:2.

Во втором тайме "Лестер" смотрелся свежее, быстрее и больше владел мячом. Дабы встряхнуть свою команду и стабилизировать игру, Юрген Клопп поспешил выпустить на поле Наби Кейта и Джердана Шакири.

В концовке "Ливерпуль" предпочел сыграть надежно, а с помощью замен выправил игру и отстоял победу.

Пустившийся в дриблинг Алиссон, как кажется, получил ценный урок. Хорошо, что эта ошибка случилась так рано в сезоне и не привела к потере очков. Не только бразильский голкипер, но и весь "Ливерпуль" выглядел довольно посредственно во втором тайме, однако важнее всего, что результат достигнут.

"Лестер" — "Ливерпуль". Отчет о матче



Метки Лестер, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2018 16:30

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Последние комментарии:




  1. bezviz 01.09.2018 17:10 # bezviz
    Мда Беккер идеально подходит лузерпуль, такой же фейлер)ещё увидим много раз шапито в его исполнении))

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  2. scouser2005 01.09.2018 17:09 # scouser2005
    Пенся начинают отсасывать...

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  3. liverfun 01.09.2018 17:08 # liverfun
    Сук, вилиан в лежачего отключившегося вратаря пробил вместо ворот

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  4. skychnie-oboi 01.09.2018 17:07 # skychnie-oboi
    Даже впадлу смотреть футбол уровня ЛЕ.
    Пойду фильмец смотреть.

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  5. zzspurs 01.09.2018 17:05 # zzspurs
    Юж Корея выиграла в финале азиатских игр японию 2:1. Сон отдал два голевых паса. Прощай армия!

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  6. chr1s8rown 01.09.2018 17:04 # chr1s8rown
    чемпионская победа

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  7. only--liverpool 01.09.2018 17:04 # only--liverpool
    Время от времени на Ливерпуль будет давить беспроигрышная серия... будьте к этому готовы.

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  8. role-playin 01.09.2018 17:02 # role-playin
    Будь на месте бораты Коста уже 1-0 вели бы.

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  9. melwood-lfc 01.09.2018 17:02 # melwood-lfc
    Райкконен бох

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  10. jesus33 01.09.2018 17:00 # jesus33
    Пока все команды медленно вкатываются в длинный сезон, насекомый клоп вывел своих портовых шлюх на пик в августе.

    Спрашивается, он доолбайоб?Не удивлюсь, если у него в роду были ормены.

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  11. liverfun 01.09.2018 17:00 # liverfun
    Борнмут хорош в этом сезоне и заряжен норм, интересно на них глянуть в серьезном матче

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  12. ssa 01.09.2018 16:59 # ssa
    пздц, это пенсовское ти-ли-ти-ли на стэмфорде... как будто в цирке

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  13. stavluiordinar 01.09.2018 16:59 # stavluiordinar
    Да уж это расслабленный ливерпуль. Что будет когда выйдут на пик формы страшно представить...

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  14. stilinski 01.09.2018 16:58 # stilinski
    Клопп: Алиссон хороший голкипер , но такие вещи как сегодня в матче с КП недопустимы, всегда можно ошибиться.
    Алиссон: Ни слова больше!

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  15. only--liverpool 01.09.2018 16:57 # only--liverpool
    Щас я поеду на рыбалку на карпа... А вы хуй сосите дети шлюх... Удачи Борнмуту

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  16. liverfun 01.09.2018 16:56 # liverfun
    Очень спокойная победа, ван дейк в концовках играет так, будто уже видел будущее, знает куда идти, как играть и что победа за ливерпулем.
    Отскоком тут и не пахло, чисто класс. Все на что хватило лестер - это прессинг, а что делать с мячом они и не знали, все было перекрыто.
    Клоппу после перерыва надо выводить на уровень полузащиту и атаку, хотя может он пик на зиму-весну заготовил. Пока очень уверенно играют парни, даже слишком

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  17. qess 01.09.2018 16:55 # qess
    Пздц убогие колбасоиды не могли за 70 лямов получше то дриблера на ворота купить

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  18. progressive 01.09.2018 16:55 # progressive
    Над колбасниками поржал, а сейчас над пенсией буду ржать. Кто из них больше обосрётся в этом туре.

    Лаолол)

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  19. sausage 01.09.2018 16:55 # sausage
    Тут все говорят, что играли не айс, кто-то провалил, кто-то не форме и тд. Но почему-то все забыли, что Лестер - нихуя не подарок и играли у них в гостях. Если бы красные выносили на изи таких соперников в гостях, не нужно было бы начинать чемпионат.

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  20. cristean2 01.09.2018 16:54 # cristean2
    Алиссон такое днище, помимо этой ошибки в 1-м тайме каким то чудом легкий мяч ему не залетел под грудак, пока везет но кому надо тот понял какого он уровня кипер))

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