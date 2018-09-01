Гвардиола: "Настоящий сезон еще не стартовал"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что турнирная таблица Премьер-Лиги в ее текущем состоянии не должна вводить в заблуждение — "настоящий футбол" начнется позже.

Свою первую потерю очков в новом сезоне "горожане" понесли уже в третьем туре, сыграв вничью с "Вулверхэмптоном" и позволив некоторым командам уйти в небольшой отрыв.



Также обращает на себя внимание "Манчестер Юнайтед", который проиграл два из трех первых матчей и оказался на 13-й позиции. Однако Гвардиола призывает пока не смотреть в таблицу.



"Удивлен ли я позицией "Юнайтед"? Предстоит разыграть еще кучу очков. У "Юнайтед" отличная команда, команда топ-уровня. Сейчас только август, поэтому некоторые команды выше нас, а "Юнайтед" там, где находится, но сезон едва стартовал".



"После международного перерыва стартует настоящий сезон в том отношении, что тебе придется играть каждые три дня, управлять восстановлением игроков и иметь дело с травмами".



"Будет много проблем, связанных с выездами. Когда ты возвращаешься домой, то у тебя не так много времени на тренировки, на подготовку к следующему матчу. Это и будет настоящий сезон", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.