Гвардиола: "Настоящий сезон еще не стартовал"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что турнирная таблица Премьер-Лиги в ее текущем состоянии не должна вводить в заблуждение — "настоящий футбол" начнется позже.

Свою первую потерю очков в новом сезоне "горожане" понесли уже в третьем туре, сыграв вничью с "Вулверхэмптоном" и позволив некоторым командам уйти в небольшой отрыв.

Также обращает на себя внимание "Манчестер Юнайтед", который проиграл два из трех первых матчей и оказался на 13-й позиции. Однако Гвардиола призывает пока не смотреть в таблицу.

"Удивлен ли я позицией "Юнайтед"? Предстоит разыграть еще кучу очков. У "Юнайтед" отличная команда, команда топ-уровня. Сейчас только август, поэтому некоторые команды выше нас, а "Юнайтед" там, где находится, но сезон едва стартовал".

"После международного перерыва стартует настоящий сезон в том отношении, что тебе придется играть каждые три дня, управлять восстановлением игроков и иметь дело с травмами".

"Будет много проблем, связанных с выездами. Когда ты возвращаешься домой, то у тебя не так много времени на тренировки, на подготовку к следующему матчу. Это и будет настоящий сезон", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2018 16:00

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  1. griezmann 01.09.2018 16:28 # griezmann
    КОРОЛЬ

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  2. funkyfresh 01.09.2018 16:25 # funkyfresh
    а очки вполне настоящие

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  3. godlike 01.09.2018 16:25 # godlike
    это он к фонадам лузерки обращается

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  4. manutd-20champ 01.09.2018 16:25 # manutd-20champ
    совершенно верно. лысый шарит.

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  5. electric 01.09.2018 16:23 # electric
    очнись, шарнирный)

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