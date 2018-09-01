Сарри нацелился на победу в Лиге Европы
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хочет победить в Лиге Европы.
В прошлом сезоне, тренируя "Наполи", Сарри наплевательски отнесся к младшему еврокубку, выставив на матч плей-офф полурезервный состав. На "Стэмфорд Бридж" итальянец кардинально поменяет свой подход.
В идеале Сарри хотел бы выиграть все четыре турнира, в которых "Челси" принимает участие. Что касается Лиги Европы, то и там Маурицио рассчитывает пройти весь путь до конца.
"Я хочу выиграть все, что могу. Я хочу выиграть все четыре трофея. Для меня большая честь играть в еврокубках, поэтому победа в Лиге Европы будет одной из наших целей", - сообщил Сарри Goal.
01.09.2018 15:00
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Терпилы красной обрыганки тут как тут
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Прокуренный физрук, на котором футболка висит как на дистрофике.
У меня во дворах алкашня так выглядит соображая на 3-их.
Одним слово - лицо Целси.
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а получиться только пожевать бычок
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