Сарри нацелился на победу в Лиге Европы

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хочет победить в Лиге Европы.

В прошлом сезоне, тренируя "Наполи", Сарри наплевательски отнесся к младшему еврокубку, выставив на матч плей-офф полурезервный состав. На "Стэмфорд Бридж" итальянец кардинально поменяет свой подход.



В идеале Сарри хотел бы выиграть все четыре турнира, в которых "Челси" принимает участие. Что касается Лиги Европы, то и там Маурицио рассчитывает пройти весь путь до конца.



"Я хочу выиграть все, что могу. Я хочу выиграть все четыре трофея. Для меня большая честь играть в еврокубках, поэтому победа в Лиге Европы будет одной из наших целей", - сообщил Сарри Goal.