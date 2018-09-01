Уорнок сравнил Рэмси с Бобби Чарльтоном

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок сделал комплимент полузащитнику "Арсенала" Аарону Рэмси, сравнив того с легендой "Манчестер Юнайтед" сэром Бобби Чарльтоном.

Именно "Кардифф" в 2008 году продал Рэмси в "Арсенал" за 5 миллионов фунтов. По словам Уорнока, с тех пор Аарон настолько прибавил, что начал напоминать ему легенду английского футбола.



"Классные игроки всегда на шаг впереди остальных. У Чарльтона всегда была лишняя секунда на решение, то же самое можно сказать про Рэмси. Это отличительная черта всех классных игроков".



"Каждый раз, когда я смотрю матчи Аарона за "Арсенал" или сборную Уэльса, я ловлю себя на мысли, что он успевает абсолютно везде. У него просто нет слабых сторон".



"Когда я был моложе, я думал, что Чарльтон недорабатывает и не слишком-то любит бегать. Но потом я понял, что он работал головой и всегда был в движении. Ему просто не нужно было бегать столько, сколько всем остальным", - сообщил Уорнок BBC.