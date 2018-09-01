Уорнок сравнил Рэмси с Бобби Чарльтоном

Аарон Рэмси Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок сделал комплимент полузащитнику "Арсенала" Аарону Рэмси, сравнив того с легендой "Манчестер Юнайтед" сэром Бобби Чарльтоном.

Именно "Кардифф" в 2008 году продал Рэмси в "Арсенал" за 5 миллионов фунтов. По словам Уорнока, с тех пор Аарон настолько прибавил, что начал напоминать ему легенду английского футбола.

"Классные игроки всегда на шаг впереди остальных. У Чарльтона всегда была лишняя секунда на решение, то же самое можно сказать про Рэмси. Это отличительная черта всех классных игроков".

"Каждый раз, когда я смотрю матчи Аарона за "Арсенал" или сборную Уэльса, я ловлю себя на мысли, что он успевает абсолютно везде. У него просто нет слабых сторон".

"Когда я был моложе, я думал, что Чарльтон недорабатывает и не слишком-то любит бегать. Но потом я понял, что он работал головой и всегда был в движении. Ему просто не нужно было бегать столько, сколько всем остальным", - сообщил Уорнок BBC.




Метки Арсенал, Кардифф, Рэмси, Уорнок

Автор foxmcfc   

Дата 01.09.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 414

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pauk 01.09.2018 14:13 # pauk
    Разве можно его сравнить с Лемпардом, Джеррардом или Скоулзом?

    (ответить)

  2. pauk 01.09.2018 14:12 # pauk
    Феерический долбоеб
    Откуда вообще у Ремси столько хорошей прессы:
    Провёл один крутой сезон
    За год до конца контракта ни один топ клуб за ним не пришёл

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: