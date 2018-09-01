Компани хочет, чтобы "Сити" превзошел "Юнайтед" по количеству трофеев

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани считает, что его клуб должен воспользоваться затруднениями "Манчестер Юнайтед" и опередить своих соседей по количеству трофеев и уровню успеха.

На этой неделе клуб с "Этихад" отмечает 10 лет с момента своего перехода в руки шейха Мансура, за это время потратившего на игроков около 1 миллиарда фунтов.



Компани, прибывший в "Сити" за пару недель до смены собственника, считает эти инвестиции оправданными и хочет, чтобы "горожане" стали самым титулованным клубом в городе и, соответственно, в стране.



"Я испытываю небольшое сочувствие по отношению к нашим соседям, потому что сэр Алекс Фергюсон был такой большой личностью. Нельзя убрать кого-нибудь воде него из клуба и думать, что все будет, как прежде. Всегда потребуется переходный период".



"Манчестер Юнайтед" все еще адаптируется к пост-фергюсоновской эре. Поэтому они вызывают у меня сочувствие. Однако мы должны использовать с выгодой для себя то время, которое им потребуется для восстановления".



"Кто-то считает, что успехи "Сити" несправедливы? А где справедливость? Что есть статус-кво? Разве "Сити" должен выступать в третьем дивизионе и говорить: "У нас потрясающие 30 тысяч фанатов, но нам нельзя быть успешными?"



"Любые инвестиции, которые совершил "Сити" за эти годы, совершены для того, чтобы ликвидировать преимущество в 20 лет, которое есть у других клубов", — цитирует Компани Daily Mirror.