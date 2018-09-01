Эмери не переживает насчет утомительных выездов в Лиге Европы

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери уверен, что его команда сможет с успехом выступить в Лиге Европы, несмотря на выезды, которые обещают стать утомительными.

При жеребьевке "канониры" оказались в одной группе со "Спортингом", "Ворсклой" и "Карабахом". Это означает, что подопечным Эмери предстоит совершить выезды в Лиссабон, Полтаву и Агдам.



Ситуация усугубляется тем, что эти матчи "Арсеналу" придется играть по четвергам — перед выходными, на которых проходят поединки Премьер-Лиги. Однако Эмери, трижды побеждавший в этом европейском соревновании с "Севильей", не видит никаких проблем.



"Мы должны уважать эти три команды. Мы хотим трудиться и далеко зайти в этом соревновании. Каждый матч отличается, каждая поездка будет разной".



"Когда играешь два матча в течение четырех недель, у тебя больше времени на подготовку и на то, чтобы подготовить игроков физически. Когда играешь три матча в течение четырех недель, это сложнее, потому что времени на подготовку меньше".



"Однако мы хотим этого, мы хотим играть много матчей, хотим сыграть три в течение четырех недель. После международного перерыва мы будем играть много матчей, и в это период мы собираемся задействовать много игроков из нашего состава", — цитирует Эмери Sky Sports.