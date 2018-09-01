Гомес хочет, чтобы им с Ван Дейком восхищались, как и атакующим трио "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес хочет, чтобы у его связки с Виргилом Ван Дейком в центре обороны сложилась такая же репутацию, как и у атакующего трио из Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино.

На старте этого сезона главный тренер "красных" Юрген Клопп не мог рассчитывать на травмированных Деяна Ловрена и Жоэля Матипа, тогда как Рагнар Клаван уже паковал чемоданы в Италию. 21-летний Гомес оказался единственным доступным партнером для дорогостоящего Ван Дейка.



С тех пор Клопп ничуть не пожелал о своем решении довериться молодому англичанину, ведь "Ливерпуль" выиграл все три своих матча в Премьер-Лиге и не пропустил ни одного гола. Гомес надеется, что это только начало, и вскоре о его связке с Ван Дейком будут говорить в восторженных тонах.



"У нас очень сильная команда, и наша атакующая тройка прославилась тем, чего все они добились в прошлом сезоне".



"Но в то же время я думаю, что сейчас еще слишком рано, и мы не хотим забегать вперед. Сохранять ворота на замке — это наша работа, которую мы хотим делать".



"Мы просто хотим продолжать в том же духе и надеюсь, у нас сложится такая же репутация, как у атакующей тройки в прошлом сезоне", — сообщил Гомес Sky Sports.