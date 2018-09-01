Гомес хочет, чтобы им с Ван Дейком восхищались, как и атакующим трио "Ливерпуля"

Виргил Ван Дейк и Джо Гомес Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес хочет, чтобы у его связки с Виргилом Ван Дейком в центре обороны сложилась такая же репутацию, как и у атакующего трио из Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино.

На старте этого сезона главный тренер "красных" Юрген Клопп не мог рассчитывать на травмированных Деяна Ловрена и Жоэля Матипа, тогда как Рагнар Клаван уже паковал чемоданы в Италию. 21-летний Гомес оказался единственным доступным партнером для дорогостоящего Ван Дейка.

С тех пор Клопп ничуть не пожелал о своем решении довериться молодому англичанину, ведь "Ливерпуль" выиграл все три своих матча в Премьер-Лиге и не пропустил ни одного гола. Гомес надеется, что это только начало, и вскоре о его связке с Ван Дейком будут говорить в восторженных тонах.

"У нас очень сильная команда, и наша атакующая тройка прославилась тем, чего все они добились в прошлом сезоне".

"Но в то же время я думаю, что сейчас еще слишком рано, и мы не хотим забегать вперед. Сохранять ворота на замке — это наша работа, которую мы хотим делать".

"Мы просто хотим продолжать в том же духе и надеюсь, у нас сложится такая же репутация, как у атакующей тройки в прошлом сезоне", — сообщил Гомес Sky Sports.



Метки Гомес, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2018 11:05

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  1. recyjoed 01.09.2018 11:38 # recyjoed
    До сих пор верю, что такого топа купили в защиту. Ван Дейк > Серхио Рамос

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  2. only--liverpool 01.09.2018 11:36 # only--liverpool
    Пока конечно топово играет, претензий нет.

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  3. chr1s8rown 01.09.2018 11:31 # chr1s8rown
    ловрен конечно топ . но он может облажатся в любой момент

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  4. hammersmith 01.09.2018 11:08 # hammersmith
    > ловрена ибанава

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