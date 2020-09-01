Сарри рассказал о своей дружбе с Хау

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что Эдди Хау из "Борнмута" является одним из немногих его друзей в английском футболе.

До своего назначения на "Стэмфорд Бридж" этим летом Сарри всю свою карьеру провел на родине в Италии, а потому переезд в Премьер-Лигу стал для него погружением в совершенно новую среду.



Однако некоторые знакомства в Англии Маурицио все же имел. Речь про 40-летнего Хау, который в свое время приезжал на стажировку к Сарри в "Эмполи". Итальянский специалист считает, что рулевого "вишенок" ждет большое будущее.



"Я придерживаюсь очень высокого мнения о "Борнмуте". Эдди приезжал в "Эмполи" четыре года назад на три-четыре дня, и мы вместе проводили время. В прошлом сезоне мы с "Наполи" ездили к "Борнмуту", чтобы сыграть товарищеский матч. Поэтому я снова провел три-четыре дня в его компании. Я очень хорошо его знаю".



"Он очень интересный молодой тренер. Думаю, он оставит след в английском футболе".



"Я спросил его: "Почему "Эмполи"? А он ответил, что изучает небольшие клубы в Италии и Франции, и тогда "Эмполи" произвел на него впечатление".



"Да, я был удивлен. Я знал, что в то время "Борнмут" побеждал в Чемпионшипе. Я не знал его или его игроков, но я знал ситуацию".



"Я не удивлен, что Эдди достиг того, чего он достиг, потому что он очень умен и очень смышлен. Он говорит, что многому научился у меня. В этом не было необходимости для него!" — цитирует Сарри Daily Mirror.