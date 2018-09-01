Почеттино не будет удерживать игроков в "Тоттенхэме" против их воли
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино предупредил, что не будет уговаривать игроков остаться в клубе — если кто-нибудь хочет уйти, то может это сделать.
Все лето в прессе не утихали слухи о желании Данни Роуза и Тоби Алдервейрелда покинуть "Тоттенхэм". В конце концов защитники остались в команде, однако Почеттино заранее предупреждает, что никого не держит силой.
"Я не из тех, кто будет убеждать игроков. Если они хотят уйти, значит они хотят уйти и их уже не переубедить. Игроки, которые хотят перейти в другой клуб, могут покинуть нас. Я не собираюсь стоять у них на пути".
"Для меня не проблема, если мы потеряем одного, двух или даже трех игроков. У нас много игроков в академии, никаких проблем я не вижу. Я буду одинаково счастлив, если мы сохраним текущий состав или с кем-то расстанемся. Честное слово", - цитирует Почеттино The Telegraph.
01.09.2018 09:00
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Последние комментарии:
Это он сказал после закрытия ТО?)
Плюс знает какие цены Леви задирает.
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Тайна петухов чем они их так прокачивают что даже после тренировок без практики в команде игроки прогрессируют
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Хоть и карьерист, жаждущий реал, но мужик.
Возможно в скором времени будет новый этап карьеры)
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Поч всегда все по делу говорит. Без нытья и жалоб как некоторые...
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Просто лучий
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