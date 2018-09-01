Почеттино не будет удерживать игроков в "Тоттенхэме" против их воли

Почеттино и Роуз Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино предупредил, что не будет уговаривать игроков остаться в клубе — если кто-нибудь хочет уйти, то может это сделать.

Все лето в прессе не утихали слухи о желании Данни Роуза и Тоби Алдервейрелда покинуть "Тоттенхэм". В конце концов защитники остались в команде, однако Почеттино заранее предупреждает, что никого не держит силой.

"Я не из тех, кто будет убеждать игроков. Если они хотят уйти, значит они хотят уйти и их уже не переубедить. Игроки, которые хотят перейти в другой клуб, могут покинуть нас. Я не собираюсь стоять у них на пути".

"Для меня не проблема, если мы потеряем одного, двух или даже трех игроков. У нас много игроков в академии, никаких проблем я не вижу. Я буду одинаково счастлив, если мы сохраним текущий состав или с кем-то расстанемся. Честное слово", - цитирует Почеттино The Telegraph.




Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 01.09.2018 09:00

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  1. fanstevengerrard 01.09.2018 10:01 # fanstevengerrard
    Это он сказал после закрытия ТО?)
    Плюс знает какие цены Леви задирает.

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  2. gio 01.09.2018 10:00 # gio
    Тайна петухов чем они их так прокачивают что даже после тренировок без практики в команде игроки прогрессируют

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  3. iskander8sg 01.09.2018 09:13 # iskander8sg
    Хоть и карьерист, жаждущий реал, но мужик.
    Возможно в скором времени будет новый этап карьеры)

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  4. zzspurs 01.09.2018 09:09 # zzspurs
    Поч всегда все по делу говорит. Без нытья и жалоб как некоторые...

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  5. gidro-met 01.09.2018 09:08 # gidro-met
    Просто лучий

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