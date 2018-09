Уорнок предложил Озилу играть за "Кардифф"

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок предложил плеймекеру "Арсенала" Месуту Озилу присоединиться к его команде, если у немца нет взаимопонимания с Унаи Эмери.

Оставив Озила вне заявки на предыдущую игру с "Вест Хэмом", Эмери пришлось всю неделю опровергать слухи о конфликте с бывшим игроком сборной Германии. В конечном итоге выяснилось, что Месут просто отсутствовал по болезни.



Ожидается, что в воскресенье Озил вернется на поле, сыграв в гостевом матче с "Кардиффом". Перед встречей с "Арсеналом" Уорнок выразил уверенность, что Месут вернется к своей лучшей форме, а если полузащитнику не удастся впечатлить Эмери, то он всегда может перебраться в Уэльс.



"С какими-то тренерами игроки показывают отличный футбол, с какими-то – нет. Озил многое повидал в своей карьере, поэтому это лишь вопрос времени, когда он вернется к своей лучшей игре".



"Сыграет ли он против нас? Знаете, у меня достаточно забот и без этого. Если он так хочет, то может выйти на поле и сыграть за нас", - цитирует Уорнока Four Four Two.