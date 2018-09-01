Гвардиола: "Никогда не сомневался и не сомневаюсь в мастерстве Моуриньо"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил в защиту своего коллеги из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

Завершив прошлый сезон без единого трофея, на старте этой кампании Моуриньо оказался под еще более серьезным давлением. Два поражения в трех первых матчах сгустили тучи над Жозе, однако Гвардиола по-прежнему считает португальца первоклассным тренером.



"Я уже много раз говорил, что я не делаю никаких суждений. Конечно, сейчас о нас судят по выигранным титулам, ведь титулы — это лучшее свидетельство того, что твои идеи работают".



"Лично я не сомневаюсь насчет его (Моуриньо) мастерства — я никогда не сомневался в прошлом и не сомневаюсь сейчас. Но дело не только в титулах".



"Я говорил это уже много раз. Если взять, к примеру, меня, то я побеждал в удивительных клубах с удивительными игроками. Если бы у меня не было этого, я бы не смог выигрывать титулы".



"Однако есть очень, очень много тренеров, которые не выигрывают титулы, но они прекрасны. Именно поэтому ты должен обладать чем-то особенным, чтобы выигрывать титулы, но с другой стороны ты можешь быть очень хорош и не выигрывать титулы. Хорошие клубы, хорошие игроки лишь поддерживают тебя".



"Есть много обстоятельств, которые тренер не контролирует. Но это не означает, что он плох", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.