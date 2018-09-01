Сери перешел в "Фулхэм", потому что его "недостаточно хотели" гранды

Новичок "Фулхэма" Жан-Мишель Сери отказался от предложений "Арсенала" и "Челси", потому что гранды Премьер-Лиги недостаточно сильно хотели видеть его у себя.

С прошлого года Сери активно интересовались многие европейские гранды, включая "Барселону". Жан-Мишель вполне мог перейти в один из сильнейших клубов Премьер-Лиги, но внезапно отдал предпочтение "Фулхэму". Накануне ивуариец рассказал, почему сделал такой выбор.



"Когда я играл за "Пасуш де Феррейра", ко мне обратились представители "Ниццы", рассказав, как сильно они хотят меня подписать. Этим летом "Фулхэм" сделал то же самое. Они сказали мне: "Мы хотим видеть тебя у нас".



"Ни "Челси", ни "Тоттенхэм", ни "Ливерпуль" не сказали мне этого. Поскольку "Фулхэм" оказал мне такую честь, я захотел перейти к ним, несмотря на интерес других клубов".



"Фулхэм" сказал моего президенту: "Мы хотим Сери, спроси его, заинтересован ли он, потому что мы знаем, что "Челси", "Манчестер Юнайтед" хотят его, а "Барселона" его почти подписала, но мы вернулись в Премьер-Лигу".



"Мой президент позвонил мне и сказал: "Тебя хочет "Фулхэм", хочешь перейти туда?" Я ответил: "Если они хотят меня, значит они уважают меня". Большие клубы хотели меня, но "Фулхэм" хотел меня сильно", — сообщил Сери The Times.