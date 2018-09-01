Маркович остался в "Ливерпуле"

Лазар Маркович Полузащитник Лазар Маркович будет вынужден задержаться в "Ливерпуле" минимум до января после того, как его переход в "Андерлехт" сорвался в последний момент.

Как стало известно Liverpool Echo, в заключительный день августа "Андерлехт" опередил греческий ПАОК и согласовал стоимость Марковича в размере 2.9 миллионов фунтов, вдобавок пообещав "красным" 50% с последующей перепродажи Лазара.

Сам игрок в пятницу отправился в Бельгию на переговоры, но не смог согласовать условия личного контракта в срок до европейского дедлайна. Таким образом, 24-летний серб остался в "Ливерпуле".

Добавим, что в 2014 году Маркович обошелся "красным" в 20 млн. фунтов. С тех пор Лазар, чей контракт истекает в конце этого сезона, провел 34 матча и забил три гола за мерсисайдцев, также не раз побывав в аренде.



Метки Андерлехт, Ливерпуль, Маркович

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2018 03:05

Количество просмотров Просмотров: 296

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 01.09.2018 04:06 # chr1s8rown
    какой гений купил этого за 20кк

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  2. liverpool1892est 01.09.2018 03:18 # liverpool1892est
    Купили пидара за 20 млн...чо то чувствую Фабиньо такая же хуета

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  3. gerrard08 01.09.2018 03:11 # gerrard08
    та ёп твоё мать, ска.

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