4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 1 сентября семью поединками стартует 4-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30 Онлайн-трансляция



"Лестер" отреагировал на стартовое поражение от "Манчестер Юнайтед" двумя победами, но продлить эту серию будет затруднительно, ведь на пути у "лис" находится "Ливерпуль", который не только не теряет очков в этом сезоне, но и не пропускает. А без Джейми Варди, продолжающего отбывать дисквалификацию, шансы "Лестера" поразить ворота Алиссона выглядят еще ниже. "Красные" выиграли восемь из 12 последних матчей против "лис" в рамках чемпионата.



Завершает отбывать свою дисквалификацию нападающий "Лестера" Джейми Варди. Новичок Чаглар Сеюнджю все еще не набрал оптимальную форму после травмы. Мэтти Джеймс остается в лазарете.



"Ливерпуль" по-прежнему лишен Деяна Ловрена и Алекса Окслейд-Чемберлена.



ВЕСТ ХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Вест Хэм" находится на самом дне лиги и может оказаться под серьезным давлением, если не добудет три очка против новичка дивизиона в домашних стенах. Почерпнуть некоторый оптимизм "молотобойцы" могут из победы над "Уимблдоном" в Кубке Лиги. А "Вулверхэмптон" будет в приподнятом настроении благодаря ничьей против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд. Свою единственную победу в девяти выездах к "Вест Хэму" "волки" одержали в марте 2010 в рамках Премьер-Лиги.



Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович решил свои проблемы с коленом, а капитан Марк Нобл залечил спину. Уинстон Рид, Мануэль Лансини и Энди Кэрролл команде не помогут.



Единственной потерей "Вулверхэмптона" остается Иван Кавалейру.



ЭВЕРТОН — ХАДДЕРСФИЛД 17:00



Похоже, "Хаддерсфилд" столкнулся с "синдромом второго сезона" — эйфория от выхода в Премьер-Лигу уже прошла и наступили суровые будни. "Терьеры" до сих пор не знают побед, и посреди недели эта серия была продлена вылетом от "Стоука" в Кубке Лиги. "Эвертон" же до сих пор не проигрывает при Марку Силве, но имеет определенные проблемы с составом. Обе встречи соперников в прошлом сезоне завершились победами "ирисок" с одинаковым счетом 2:0.



"Эвертон" будет лишен травмированных Фила Ягиелки, Идриссы Гейе, Бернарда и дисквалифицированного Ришарлисона.



У "Хаддерсфилда" своя потеря из-за дисквалификации — полузащитник Джонатан Хогг. У голкипера Бена Хамера повреждение колена.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — САУТГЕМПТОН 17:00



Позади почти год, как Рой Ходжсон тренирует "Кристал Пэлас". В своем первом матче у руля "орлов" он потерпел минимальное поражение в домашних стенах как раз от "Саутгемптона". Повторить этот успех "святым" будет не так просто, ведь нынешний "Пэлас" — уже не та беззубая команда, которой ее сделал Франк Де Бур. "Орлы" выиграли три из шести последних встреч с "Саутгемптоном" в Премьер-Лиге, хотя до этого не знали побед на протяжении 12 очных матчей.



После матча дисквалификации возвращается защитник Аарон Ван-Биссака. Джеймс Томкинс должен восстановиться после травмы колена — как и Пап Суаре.



Нападающему "Саутгемптона" Данни Ингсу предстоит фитнес-тест. Пьер-Эмиль Хейбьерг отбыл дисквалификацию в матче Кубка Лиги посреди недели.



ЧЕЛСИ — БОРНМУТ 17:00 Онлайн-трансляция



В свое время Эдди Хау, тогда начинающий тренер, ездил поучиться к Маурицио Сарри в "Эмполи". В субботу наставник "Борнмута" постарается показать итальянцу, какие навыки он в себе развил с тех пор. "Вишенки" пока не знают поражений в этом сезоне и имеют всего на два очка меньше, чем "Челси". "Синие" выиграли девять из 12 встреч с "Борнмутом", включая пять из последних шести в рамках Премьер-Лиги — но были биты "вишенками" на "Стэмфорд Бридж" в январе со счетом 0:3.



"Челси" по-прежнему вынужден обходиться без Сеска Фабрегаса, которого беспокоит колено. Может вернуться в старт Виллиан.



"Борнмут" может устроить дебют в Премьер-Лиге для своего рекордного приобретения Джефферсона Лермы. Адам Смит возвращается после дисквалификации. у Марка Пью и Лиса Муссе определенные проблемы со здоровьем.



БРАЙТОН — ФУЛХЭМ 17:00



Пару недель назад в противостоянии с "Манчестер Юнайтед" "Брайтон" доказал, что является крепким орешком у себя дома. Этот выезд станет вызовом для нападающего "Фулхэма" Александара Митровича, который забил 15 голов рамках чемпионата с января, но все еще пытается утвердиться в Премьер-Лиге. "Чайки" выиграли все пять последних встреч с "дачниками", причем все пять состоялись в рамках Чемпионшипа.



Капитан "Брайтона" Бруно Сальтор залечил лодыжку, но Хосе Искьердо и Флорин Андоне пока не готовы. Льюису Данку предстоит фитнес-тест.



"Фулхэм" на несколько недель лишился капитана Тома Кэрни. Также вне игры Флойд Эите, Нескен Кебано и Тим Рим.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — НЬЮКАСЛ 19:30 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" внезапно не смог добыть победу против "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд, позволив "Челси" и "Ливерпулю" уйти в отрыв на два очка. Естественно, "горожане" не хотят, чтобы этот отрыв увеличился, а потому в домашних стенах постараются поставить все на свои места. "Ньюкасл" набрал только один балл в трех первых матчах и даже дома не гнушается играть от обороны, поэтому "Сити" может заранее готовиться взламывать "автобус". В рамках высшего дивизиона "горожане" не знают поражений уже в 21 встрече кряду с "сороками", включая 18 побед.



"Сити" вынужден обходиться без четырех игроков: Клаудио Браво, Эльякима Мангала, Данило и Кевина Де Брюйне.



Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс пропустил два последних матча из-за травмы лодыжки, но теперь снова в строю — в отличие от Джонджо Шелви и Мэтта Ритчи, с которым, по слухам, Ласселлс подрался на тренировке. Айзек Хейден дисквалифицирован.