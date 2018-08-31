Шмейхель связал свое будущее с "Лестером" до 2023 года

Датский голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2023 года.

Сын легендарного Петера Шмейхеля защищает ворота "лис" после своего перехода из "Лидса" в 2011 году. Вместе с "Лестером" Каспер выиграл Чемпионшип в сезоне 2013/14, а спустя два года — и Премьер-Лигу.



Этим летом ходили настойчивые слухи об интересе к 31-летнему Шмейхелю со стороны "Ливерпуля" и "Челси", однако Каспер сохранил преданность клубу с "Кинг Пауэр" и сегодня был за это вознагражден.



"Я очень рад, что смогу провести здесь еще много лет. Большая часть моей карьеры оказалась связана с "Лестером", и я пережил ряд удивительных моментов здесь — надеюсь, их будет только больше. Я чувствую себя как дома в этом клубе со своего первого дня, поэтому я бы хотел поблагодарить болельщиков за оказываемую поддержку и владельцев, которые сыграл важную роль в моей карьере. Я хочу помочь этому клубу развить свой успех. Я наслаждаюсь каждой минутой здесь и надеюсь, мы продолжим двигаться в правильном направлении", — сообщил Шмейхель.