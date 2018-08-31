Шмейхель связал свое будущее с "Лестером" до 2023 года

Каспер Шмейхель Датский голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2023 года.

Сын легендарного Петера Шмейхеля защищает ворота "лис" после своего перехода из "Лидса" в 2011 году. Вместе с "Лестером" Каспер выиграл Чемпионшип в сезоне 2013/14, а спустя два года — и Премьер-Лигу.

Этим летом ходили настойчивые слухи об интересе к 31-летнему Шмейхелю со стороны "Ливерпуля" и "Челси", однако Каспер сохранил преданность клубу с "Кинг Пауэр" и сегодня был за это вознагражден.

"Я очень рад, что смогу провести здесь еще много лет. Большая часть моей карьеры оказалась связана с "Лестером", и я пережил ряд удивительных моментов здесь — надеюсь, их будет только больше. Я чувствую себя как дома в этом клубе со своего первого дня, поэтому я бы хотел поблагодарить болельщиков за оказываемую поддержку и владельцев, которые сыграл важную роль в моей карьере. Я хочу помочь этому клубу развить свой успех. Я наслаждаюсь каждой минутой здесь и надеюсь, мы продолжим двигаться в правильном направлении", — сообщил Шмейхель.



Метки контракты, Лестер, Шмейхель

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2018 22:55

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