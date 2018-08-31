Сарри хочет, чтобы Алонсо лучше защищался
Наставник "Челси" Маурицио Сарри хочет, что его вингбек Маркос Алонсо прибавил в оборонительной игре.
С момента переезда на "Стэмфорд Бридж" в 2016 году из "Фиорентины" Алонсо зарекомендовал себя одним из лучших вингбеков Премьер-Лиги. Маркос великолепно поддерживает атаки команды и нередко забивает сам.
При Сарри 27-летний испанец безболезненно адаптировался к схеме 3-5-2 после 3-4-3 в прошлом сезоне, а также отметился победным голом против "Арсенала". Однако Маурицио все еще видит, в чем Маркос может прибавить.
"Алонсо хорошо сыграл эти три матча. Думаю, он очень хороший игрок, и он может прибавить в оборонительной фазе игры".
"Его физическая форма соответствует высшему уровню, и я думаю, он может делать больше в оборонительной фазе, но я не переживаю насчет этого. Он очень хороший игрок, но я думаю, он способен на большее", — приводит слова Сарри Sky Sports.
31.08.2018 22:00
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