Армянский плеймейкер "Арсенала" Генрих Мхитарян может пропустить выезд к "Карабаху" в рамках группового этапа Лиги Европы из-за политики.

Состоявшаяся в пятницу жеребьевка определила "канониров" в Группу E — вместе со "Спортингом", "Ворсклой" и азербайджанским "Карабахом".



Как известно, Армения и Азербайджан находятся в крайне напряженных отношениях из-за территориальных споров, и это может помешать Мхитаряну приехать 4 ноября в Агдам, где базируется "Карабах".



В 2015 году дортмундская "Боруссия", бывший клуб Мхитаряна, не взяла Генриха на выезд в Азербайджан, объяснив это "соображениями безопасности". Теперь поступить похожим образом может "Арсенал", сообщает The Independent.



Добавим, что Мхитарян также рискует пропустить и финал Лиги Европы — конечно, при условии, что "канониры" туда доберутся — ведь финальный матч будет сыгран в Баку, столице Азербайджана.