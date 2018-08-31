Мхитарян может пропустить выезд к "Карабаху"

Генрих Мхитарян Армянский плеймейкер "Арсенала" Генрих Мхитарян может пропустить выезд к "Карабаху" в рамках группового этапа Лиги Европы из-за политики.

Состоявшаяся в пятницу жеребьевка определила "канониров" в Группу E — вместе со "Спортингом", "Ворсклой" и азербайджанским "Карабахом".

Как известно, Армения и Азербайджан находятся в крайне напряженных отношениях из-за территориальных споров, и это может помешать Мхитаряну приехать 4 ноября в Агдам, где базируется "Карабах".

В 2015 году дортмундская "Боруссия", бывший клуб Мхитаряна, не взяла Генриха на выезд в Азербайджан, объяснив это "соображениями безопасности". Теперь поступить похожим образом может "Арсенал", сообщает The Independent.

Добавим, что Мхитарян также рискует пропустить и финал Лиги Европы — конечно, при условии, что "канониры" туда доберутся — ведь финальный матч будет сыгран в Баку, столице Азербайджана.



Метки Арсенал, Лига Европы, Мхитарян

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2018 21:30

Количество просмотров Просмотров: 1167

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 31.08.2018 22:24 # gerrard08
    Щас бы эти животные страны допускать до провидения там, не то что бы матчей, а финалов кубков.

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  2. jesus33 31.08.2018 22:18 # jesus33
    Ары как изгои, из всех стран этих плешивых собак гонят

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  3. stepan-jam-boss 31.08.2018 22:10 # stepan-jam-boss
    Ну и нафига проводить финал в стране которая не может обеспечить безопасность?

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  4. superglor 31.08.2018 21:59 # superglor
    > Живем в 21 веке.
    > Спортсмен из какой-то страны не может приехать в другую страну.

    Класс!

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  5. blackdreamer 31.08.2018 21:40 # blackdreamer
    да какой финал вместе с чолчей из группы не смогут выйти
    это же покерята

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