Мхитарян может пропустить выезд к "Карабаху"
Армянский плеймейкер "Арсенала" Генрих Мхитарян может пропустить выезд к "Карабаху" в рамках группового этапа Лиги Европы из-за политики.
Состоявшаяся в пятницу жеребьевка определила "канониров" в Группу E — вместе со "Спортингом", "Ворсклой" и азербайджанским "Карабахом".
Как известно, Армения и Азербайджан находятся в крайне напряженных отношениях из-за территориальных споров, и это может помешать Мхитаряну приехать 4 ноября в Агдам, где базируется "Карабах".
В 2015 году дортмундская "Боруссия", бывший клуб Мхитаряна, не взяла Генриха на выезд в Азербайджан, объяснив это "соображениями безопасности". Теперь поступить похожим образом может "Арсенал", сообщает The Independent.
Добавим, что Мхитарян также рискует пропустить и финал Лиги Европы — конечно, при условии, что "канониры" туда доберутся — ведь финальный матч будет сыгран в Баку, столице Азербайджана.
31.08.2018 21:30
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Последние комментарии:
Щас бы эти животные страны допускать до провидения там, не то что бы матчей, а финалов кубков.
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Ары как изгои, из всех стран этих плешивых собак гонят
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Ну и нафига проводить финал в стране которая не может обеспечить безопасность?
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> Живем в 21 веке.
> Спортсмен из какой-то страны не может приехать в другую страну.
Класс!
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да какой финал вместе с чолчей из группы не смогут выйти
это же покерята
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