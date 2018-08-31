Азар покинул "Челси"

Нападающий "Челси" Килиан Азар, младший брат лидера "синих" Эдена Азара, отправился в аренду в "Брюгге" до конца сезона.

Килиан присоединился к "синим" лишь год назад, перебравшись на "Стэмфорд Бридж" из венгерского "Уйпешта", но пока за первую команду не дебютировал.



Свое развитие 23-летний бельгиец продолжит на родине в "Брюгге", который выиграл титул в прошлом сезоне и открыл себе дорогу на групповой этап Лиги Чемпионов.



Напомним, ранее в системе "Челси" числился еще один Азар. Торган, средний брат, так и не дождался своего шанса в лондонском клубе и после нескольких сезонов аренд ушел в менхенгладбахскую "Боруссию".