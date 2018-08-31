Азар покинул "Челси"

Килиан Азар Нападающий "Челси" Килиан Азар, младший брат лидера "синих" Эдена Азара, отправился в аренду в "Брюгге" до конца сезона.

Килиан присоединился к "синим" лишь год назад, перебравшись на "Стэмфорд Бридж" из венгерского "Уйпешта", но пока за первую команду не дебютировал.

Свое развитие 23-летний бельгиец продолжит на родине в "Брюгге", который выиграл титул в прошлом сезоне и открыл себе дорогу на групповой этап Лиги Чемпионов.

Напомним, ранее в системе "Челси" числился еще один Азар. Торган, средний брат, так и не дождался своего шанса в лондонском клубе и после нескольких сезонов аренд ушел в менхенгладбахскую "Боруссию".



Метки Азар, аренда, Брюгге, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 903

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Последние комментарии:




  1. cristean2 31.08.2018 21:32 # cristean2
    ахахах, я повелся на секунду, автор е6лан

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  2. kedr 31.08.2018 21:26 # kedr
    Наверное есть еще и четвертый азар, я что то со счету сбился...)

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  3. skychnie-oboi 31.08.2018 21:18 # skychnie-oboi
    Найс Кликбейт.

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  4. imfake 31.08.2018 21:13 # imfake
    Порой я просто поражаюсь от своих аналитических способностей, ведь уже 2 из 3 покинули помойку

    14.07.2018 15:28 # удолить
    imfake

    Да это понятно, что единственное, что удерживает Азара, Кантэ и Куртуа в членче это чемпионат мира. Кончится ЧМ и в руинах, оставшихся от синей помойки, можно будет обнаружить лишь 1.5 топ-игрока (Вилиан, если тоже не ливнет и Аспи)

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  5. monsieurgood 31.08.2018 21:13 # monsieurgood
    не знал, что у нас Адам Сэндлер гоняет

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  6. kos9k 31.08.2018 21:09 # kos9k
    2/3 пенсов сразу подписались на брюгге, а потом поняли, что они пенсы

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  7. mr-s1n1st3r 31.08.2018 21:08 # mr-s1n1st3r
    На главную.

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  8. hachidlo 31.08.2018 21:07 # hachidlo
    Твоё лицо, когда прочитал такой неожиданный заголовок.

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  9. blackdreamer 31.08.2018 21:07 # blackdreamer
    на повышение
    не как брат дриблёр выбрал судьбу середняка

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  10. monsieurgood 31.08.2018 21:07 # monsieurgood
    бляяяя, ахахахахахах, бляяяяя, ааххааххахаах, бляяяяя, ахаххаха. михайло.....

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  11. g3ndalf 31.08.2018 21:06 # g3ndalf
    пизда нам в ЛЕ

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  12. lahmatyj 31.08.2018 21:00 # lahmatyj
    а что с еблищем?©

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  13. chelsea-69 31.08.2018 21:00 # chelsea-69
    Хороший прикорм

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