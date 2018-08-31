Азар покинул "Челси"
Нападающий "Челси" Килиан Азар, младший брат лидера "синих" Эдена Азара, отправился в аренду в "Брюгге" до конца сезона.
Килиан присоединился к "синим" лишь год назад, перебравшись на "Стэмфорд Бридж" из венгерского "Уйпешта", но пока за первую команду не дебютировал.
Свое развитие 23-летний бельгиец продолжит на родине в "Брюгге", который выиграл титул в прошлом сезоне и открыл себе дорогу на групповой этап Лиги Чемпионов.
Напомним, ранее в системе "Челси" числился еще один Азар. Торган, средний брат, так и не дождался своего шанса в лондонском клубе и после нескольких сезонов аренд ушел в менхенгладбахскую "Боруссию".
31.08.2018 21:00
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Последние комментарии:
ахахах, я повелся на секунду, автор е6лан
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Наверное есть еще и четвертый азар, я что то со счету сбился...)
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Найс Кликбейт.
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Порой я просто поражаюсь от своих аналитических способностей, ведь уже 2 из 3 покинули помойку
14.07.2018 15:28 # удолить
imfake
Да это понятно, что единственное, что удерживает Азара, Кантэ и Куртуа в членче это чемпионат мира. Кончится ЧМ и в руинах, оставшихся от синей помойки, можно будет обнаружить лишь 1.5 топ-игрока (Вилиан, если тоже не ливнет и Аспи)
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не знал, что у нас Адам Сэндлер гоняет
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2/3 пенсов сразу подписались на брюгге, а потом поняли, что они пенсы
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На главную.
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Твоё лицо, когда прочитал такой неожиданный заголовок.
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на повышение
не как брат дриблёр выбрал судьбу середняка
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бляяяя, ахахахахахах, бляяяяя, ааххааххахаах, бляяяяя, ахаххаха. михайло.....
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пизда нам в ЛЕ
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а что с еблищем?©
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Хороший прикорм
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