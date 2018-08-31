"Астон Вилла" арендовала Тэмми Абрахэма

Юный нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм перебрался в "Астон Виллу", где проведет сезон 2018/19 на правах аренды.

20-летний Абрахэм не принимал участия в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги и сыграл только 21 минуту в поединке за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" ранее в августе.



Главный тренер "синих" Маурицио Сарри решил, что талантливый англичанин пока не готов к конкуренции с дорогостоящим Альваро Моратой и опытным Оливье Жиру, а потому в последний день лета позволил Тэмми уйти за практикой в Чемпионшип.



Отметим, что прошлый сезон Абрахэм провел на правах аренды за "Суонси", где забил четыре гола в восьми первых матчах с учетом всех соревнований и своей формой заслужил вызов в сборную Англии. Правда, затем Тэмми не мог отличиться 17 поединков кряду в Премьер-Лиге, прервав эту засуху только против "Вест Бромвича" в апреле.