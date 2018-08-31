Семь ставок на Премьер-Лигу. 4-й тур
В третьем туре у нас сыграли пять ставок из семи, причем одна — на ничью в матче "Хаддерсфилда" и "Кардиффа" с приличным коэффициентом. Продолжим анализом матчей четвертого тура с традиционной подборкой ставок на очередной уикенд по линии легальных букмекерских контор.
Анализ ставок 3-го тура
Первый блин получился вполне съедобным. По итогам третьего тура зашли пять ставок из семи, а единственным неудачным матчем стало противостояние "Вулверхэмптона" и "Манчестер Сити", где каким-то чудом не забили трех голов. Также "горожане" подали свой третий и четвертый угловой на 46-й и 47-й минутах, но увы — уже во втором тайме, а не в первом, как заказывали. Считаем, ставка на больше трех голов не стала как минимум возвратной по несчастливой случайности, так как моментов в игре было на пять-шесть голов, а вот по угловым надо было брать общий тотал больше — на матч или "Сити" — "Вулверхэмптон" не дал возможности чемпиону доминировать в первом тайме, да и в игре в целом.
Ставка 1: "Сити" больше 4 угловых в первом тайме, коэффициент 2.41: -100
Ставка 2: больше 3 голов в матче "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити", 1.85: -100
Ставка 3: обе забьют в игре "Арсенал" — "Вест Хэм", 1.7: +70
Ставка 4: тотал больше 2.5 голов в матче "Борнмут" — "Эвертон", 1.75: +75
Ставка 5: ничья в матче "Хаддерсфилд" — "Кардифф", 3.125: +212.5
Ставка 6: "Ливерпуль" — сухая победа над "Брайтоном", 1.8: +80
Ставка 7: Победа "Фулхэма" над "Бернли", 2.1: +110
ИТОГО в банке: + 347 у.е.
Ставки на 4-й тур
ЛЕСТЕР СИТИ — ЛИВЕРПУЛЬ
Суббота, 1 сентября, 14:30
Ключевая статистика: в пяти из шести последних матчей между "Лестером" и "Ливерпулем" в Премьер-Лиге забивалось три гола или более.
"Ливерпуль" повадился штамповать "сухие" победы с Алиссоном в воротах, но "Лестер" не выглядит соперником, с которым будет легко сохранить ворота на замке даже бразильскому мастеру. Команда Клода Пюэля стартовала с двух побед в трех турах и даже без дисквалифицированного Варди будет опасным противником для "Ливерпуля". С другой стороны, раскрепощенные и желающие проявить себя в атаке "лисы" будут удобны "красным" в плане реализации контратак. Потому тут есть смысл в ставке на фору (-1) "Ливерпуля", который умеет добивать противника в концовке.
Ставка 8: "Ливерпуль" с форой (-1) — 1.67 в БК 1хСтавка
ВЕСТ ХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН
Суббота, 1 сентября, 17:00
Ключевая статистика: в последних четырех матчах "Вест Хэма" в Премьер-Лиге забивалось не менее трех голов; "Вест Хэм" пропускал минимум два гола во всех трех матчах этого чемпионата.
"Вест Хэм", как и год назад, совершил ряд громких подписаний, а также пригласил настоящего топ-менеджера в лице Мануэля Пеллегрини, но старт сезона у "молотков" снова не задался. У команды и близко нет баланса между обороной и атакой, что и неудивительно — новый тренер, с абсолютно другой философией, чем у предшественника, много новичков, плюс сложные соперники на старте. "Вест Хэм" пропускает минимум дважды в чемпионате, пропустил даже от "Уимблдона" в Кубке Лиги, но в атаке смотрится перспективно с Фелипе Андерсоном в роли плеймейкера. "Вулверхэмптон" способен забить на Лондонском стадионе, потому рекомендуем тут ставить на "обе забьют" и держать в уме тотал больше 2.5 голов.
Ставка 9: обе забьют — 1.68 в БК Париматч
БРАЙТОН — ФУЛХЭМ
Суббота, 1 сентября, 17:00
Ключевая статистика: "Брайтон" выиграл пять из шести последних матчей у "Фулхэма" во всех турнирах; "Фулхэм" пропускал минимум дважды во всех своих матчах текущего чемпионата.
"Брайтон" и "Фулхэм" стали соседями по таблице и получили хорошую прессу на старте сезона, но у "дачников" больше впечатляет атака, но не оборона, пропускающая как минимум дважды в этом чемпионате. "Чайки" выиграли пять из шести последних матчей против "Фулхэма", и в большинстве из них менеджером "Брайтона" был Крис Хьютон, который что-то знает о слабых местах "дачников" Славиши Йокановича. Оборона "Фулхэма" с массой новичков далека от идеала, а такая прагматичная команда, как "Брайтон", не может этим не воспользоваться — поставим на победу "чаек". Есть также смысл в ставке на ИТБ 1.5 гола "Брайтона", если не хотите зависеть от исхода игры.
Ставка 10: Победа "Брайтона" — 2.35 в БК 1хСтавка
ЧЕЛСИ — БОРНМУТ
Суббота, 1 сентября, 17:00
Ключевая статистика: в шести матчах с участием "Челси" и "Борнмута" в этом сезоне судьями было назначено четыре пенальти; в 19 из 24 последних матчей "Борнмута" в Премьер-Лиге забивалось три гола или более.
"Челси" и "Борнмут" хорошо начали сезон, набрав девять и семь очков, соответственно, и к очному противостоянию подходят с отличным настроением. При этом заметно, что оборона обеих команд пока что далека от идеального взаимопонимания, а результата команды добываются за счет удачных действий в атаке. Но несмотря на то, что "Борнмут" — едва ли не главный гарант "большевого" тотала в Премьер-Лиге в последнее время, ставить на высокую результативность не будем — базовый тотал в 3.5 мяча кажется немного завышенным. Сыграем на другой особенности команд: в двух из трех матчей и "Челси", и "Борнмута" в этом сезоне назначались пенальти. У "вишенок" есть легковесный Райан Фрэйзер, отлетающий на пять метров после любого контакта в штрафной, у "Челси" — Азар, способный выкрутить позвонки любому защитнику, потому есть смысл поставить на пенальти в этой игре.
Ставка 11: пенальти — да — 2.88 в БК 1хСтавка
ЭВЕРТОН — ХАДДЕРСФИЛД ТАУН
Суббота, 1 сентября, 17:00
Ключевая статистика: "Хаддерсфилд" не смог забить в пяти из семи последних матчей в Премьер-Лиге; "Эвертон" выиграл три последних матча с "терьерами" во всех соревнованиях, забивая при этом минимум дважды.
"Эвертон" вполне перспективно начал сезон, выиграв один домашний матч, и дважды сыграл 2:2 на выезде, получая по ходу игры красную карточку. У команды Марку Силвы есть характер, кураж и некоторые наметки качественной игры в атаке. В хорошей форме находится Тео Уолкотт, близко к своему первому голу в сезоне Тосун, и все говорит о том, что "ирискам" не составит труда разобраться дома с одним из главных претендентов на вылет — "Хаддерсфилдом". К тому же в трех последних матчах с этим соперником "Эвертон" побеждал, забивая как минимум дважды. Есть смысл тут взять фору (-1) на "ирисок" или же ИТБ 1.5 гола их же.
Ставка 12: "Эвертон" с форой (-1) — 1.92 в БК Париматч
МАНЧЕСТЕР СИТИ — НЬЮКАСЛ
Суббота, 1 сентября, 19:30
Ключевая статистика: "Манчестер Сити" забивал минимум трижды в шести из семи последних домашних матчах с "Ньюкаслом".
"Сити" привык дома громить "Ньюкасл", и Рафаэль Бенитес наверняка знает о неутешительной статистике "сорок" на "Этихад". Если уж он в домашнем матче с "Челси" сыграл с пятью защитниками, то против "Сити" на его поле можно ждать "автобус", а это значит какое-то время у "горожан" уйдет на раскачку, и они будут подавать угловые, которые дома у них заходят на ура практически всегда. Я все-таки упорно считаю ставку на тотал больше по угловым "Сити" в первом тайме хорошей, так как не раз ее выигрывал и снова поставлю на это — больше четырех угловых "Сити" в первом тайме в БК Париматч.
Ставка 13: "Манчестер Сити" больше 4 угловых в первом тайме — 1.82 в БК Париматч
УОТФОРД — ТОТТЕНХЭМ
Воскресенье, 2 сентября, 18:00
Ключевая статистика: тотал больше 2.5 голов проходил в четырех последних матчах "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге; "Уотфорд" забивал минимум дважды в трех последних домашних матчах в Премьер-Лиге, а "Тоттенхэм" — в четырех последних дома и на выезде.
Команды, которые можно назвать соседями по Северному Лондону (Уотфорд — северный пригород столицы Англии) и товарищами по множеству трансферов между собой (Кабул, Капу, Гомес до сих пор играют в "Уотфорде") отлично стартовали, набрав по 9 очков. Атака "Уотфорда" находится на кураже, вся команда — в хорошей форме, потому "Тоттенхэму" придется забивать как минимум дважды, чтобы победить, а игра обещает быть результативной. Ставим на больше 2.5 голов в матче на "Викаридж Роад", а кроме того тут можно взять тотал больше по угловым.
Ставка 14: тотал больше 2.5 голов — 1.75 в БК Leon
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
31.08.2018 20:10
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Последние комментарии:
в принципе адекватные прогнозы, окромя пенки в матчи пенсов
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Внимание, вопрос! У кого нибудь есть готовый работающий сайт? Мне насрать какой от тематики и сколько там посетителей. Мне надо там потестить разную хуйню по ремаркитингу просто. На недельку нужен
готов заплатить
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кому билеты от капского?
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valmin, ты на Челси поедешь?
талеко ад Минска? Дорога к стадиону есть хоть в этом борисове?
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бля этот eблан просто собирает или так ремпейджно горит?
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Говорят, что хохлы в давние времена жили на деревьях. Потом пришли русские и стали палками сбивать хохлов, отрезать им хвосты и обчеловечивать так сказать. Вот так и появились каклы. Некоторых даже здесь можно увидеть, например arkan один из них.
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думал будет хуже результат, но все равно автора в пекло! с такими то ставками
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кто-нибудь будет макароны смотреть через 20 минут?
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Ставьте на прое6 колбасы, хейтерочки.
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Все что надо знать низшей форме ФАПЛА - ЛФК чемпион!
И да, удачи Челси в ЛЕ.
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здарова, валмины
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прошлый тур наванговали своими ставками, не умеете - не беритесь!
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моторола, гиви, кобзон, захарченко, норм утилизируют русню))
Героям Слава ! ! !
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здарова, захарченки кобзонские))
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Зачем эта рубрика нужна?
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Опять угловые в первом тайме больше на голубых!тогда пролетело!во втором больше прокатило бы
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захар отправился петь песни к кобыздоху !
Слава Украине ! ! !
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В прошлый раз как сыграли ставки?)....
XyИта а не ставки...
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Победа Брайтона опасно. 2x лучше
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