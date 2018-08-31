Почеттино не порадовала победа над "Юнайтед"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его вовсе не порадовала игра "шпор" в выездном матче с "Манчестер Юнайтед" в минувший понедельник.

Несмотря на то, что "Тоттенхэм" победил на "Олд Траффорд" с разницей в три мяча, Почеттино не понравилось, как действовали его игроки в первом тайме. Будь хозяева хладнокровнее, "шпоры" могли бы проигрывать к перерыву с обратным счетом, считает Маурисио.



"У меня не слишком-то хорошее настроение. Меня очень разочаровала наша игра. В первом тайме я не был счастлив и в перерыве попытался донести это до игроков. Правда в том, что в первом тайме мы могли пропустить три мяча".



"Да, команда показала характер и провела второй тайм гораздо лучше, но если мы хотим добиться большего, то нам нужно прибавлять. Со старта сезона прошло всего три игры. Нам нужно подтверждать статус одного из фаворитов все 10 месяцев".



"Если мы думаем, что легко обыграем "Уотфорд", потому что забили три мяча "Манчестер Юнайтед", то у нас, поверьте, будут проблемы. Это все, что я думаю об этой победе", - сообщил Почеттино Evening Standard.