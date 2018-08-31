Моуриньо ответил болельщикам "Тоттенхэма"

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо дерзко ответил болельщикам "Тоттенхэма" на кричалки насчет своего увольнения.

В минувший понедельник "красные дьяволы" сокрушительно проиграли "Тоттенхэму" в домашних стенах со счетом 0:3. В какой-то момент матча болельщики "шпор" затянули направленные в адрес Моуриньо кричалки "тебя уволят на утро" и "ты больше не Особенный".

Выступая перед прессой в пятницу, португальский тренер нанес ответный удар, вспомнив как в полуфинале Кубка Англии прошлого сезона "Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм" и продлил многолетнюю бестрофейную серию лондонцев.

"Почему-то они не распевали эту песню, когда мы обыграли их на "Уэмбли" пару месяцев назад".

"Выход в финал Кубка Англии был большой мечтой для них. Завоевание трофея было большой мечтой для них, потому что они не могут похвастать обилием трофеев. Конечно, тогда они не распевали этого", — цитирует Моуриньо Evening Standard.



Метки болельщики, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2018 19:10

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  1. zzspurs 31.08.2018 19:57 # zzspurs
    Чмоур все еще живет прошлым... респект респект респект

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  2. boavista 31.08.2018 19:39 # boavista
    Все ссут на Моуриньо, а он на Тоттенхэм...
    Все таки есть закономерность в этой жизни!

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  3. danny949494 31.08.2018 19:36 # danny949494
    Ор))0)

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  4. chebrec 31.08.2018 19:14 # chebrec
    Петушары мля

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