Моуриньо ответил болельщикам "Тоттенхэма"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо дерзко ответил болельщикам "Тоттенхэма" на кричалки насчет своего увольнения.

В минувший понедельник "красные дьяволы" сокрушительно проиграли "Тоттенхэму" в домашних стенах со счетом 0:3. В какой-то момент матча болельщики "шпор" затянули направленные в адрес Моуриньо кричалки "тебя уволят на утро" и "ты больше не Особенный".



Выступая перед прессой в пятницу, португальский тренер нанес ответный удар, вспомнив как в полуфинале Кубка Англии прошлого сезона "Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм" и продлил многолетнюю бестрофейную серию лондонцев.



"Почему-то они не распевали эту песню, когда мы обыграли их на "Уэмбли" пару месяцев назад".



"Выход в финал Кубка Англии был большой мечтой для них. Завоевание трофея было большой мечтой для них, потому что они не могут похвастать обилием трофеев. Конечно, тогда они не распевали этого", — цитирует Моуриньо Evening Standard.