Озил вновь готов играть за "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подтвердил, что плеймейкер Месут Озил готов вернуться на футбольное поле.
Матч предыдущего тура Премьер-Лиги с "Вест Хэмом" немец пропустил по причине болезни, хотя журналисты утверждали, что Озил не сыграл из-за конфликта с Эмери. Сегодня Унаи окончательно внес ясность в эту ситуацию и сообщил о выздоровлении Месута.
"Он всю неделю тренировался в нормальном режиме. Он возобновил занятия во вторник и с тех пор ежедневно работал с командой. Теперь с ним все в порядке", - сообщил Эмери ESPN.
31.08.2018 19:00
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