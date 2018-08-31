Озил вновь готов играть за "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подтвердил, что плеймейкер Месут Озил готов вернуться на футбольное поле.

Матч предыдущего тура Премьер-Лиги с "Вест Хэмом" немец пропустил по причине болезни, хотя журналисты утверждали, что Озил не сыграл из-за конфликта с Эмери. Сегодня Унаи окончательно внес ясность в эту ситуацию и сообщил о выздоровлении Месута.



"Он всю неделю тренировался в нормальном режиме. Он возобновил занятия во вторник и с тех пор ежедневно работал с командой. Теперь с ним все в порядке", - сообщил Эмери ESPN.