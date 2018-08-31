Сарри уверен, что Лофтус-Чик будет играть за "Челси" в этом сезоне

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что у полузащитника Рубена Лофтус-Чика еще будет возможность проявить себя в этом сезоне.

В трех первых матчах этого сезона Премьер-Лиги Лофтус-Чик провел на футбольном поле лишь 22 минуты. Это связано с высокой конкуренцией в центре поля у "синих", особенно после прихода Жоржиньо и Матео Ковачича.



Однако Сарри советует 22-летнему англичанину не унывать. Маурицио обещает, что Рубен непременно будет играть, когда календарь станет для "Челси" более жестким, и команде потребуется ротация.



"Я очень, очень им доволен, потому что за последние 10 дней он значительно прибавил".



"Уверен, он будет важным игроком для нас. Начиная с сентября, нам придется играть каждые три дня, поэтому Лофтус будет очень важен и очень полезен для нас".



"Здесь непросто играть, потому что мы обладаем 25 очень хорошими игроками. Сложно попадать в стартовые 11, но я думаю, он прибавит", — цитирует Сарри Sky Sports.