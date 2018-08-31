Рис Нелсон заключил новый контракт с "Арсеналом" и отправился в "Хоффенхайм"
Юный нападающий "Арсенала" Рис Нелсон заключил новый долгосрочный контракт со своим клубом, после чего отбыл в аренду в "Хоффенхайм".
18-летний Нелсон является одним из ярчайших продуктов академии "канониров" последнего времени. На счету Риса уже 16 матчей за первую команду "Арсенала", в том числе в рамках Премьер-Лиги и Лиги Европы.
Желая поспособствовать развитию игрока юношеской сборной Англии (U-19), главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери позволил Нелсону отправиться в свою первую за карьеру аренду.
"Рис — талантливый игрок, и мы рады, что он заключил новый контракт с нами. Переход в "Хоффенхайм" обеспечит его возможностью регулярно играть на высоком уровне в Бундеслиге, и это важный шаг в его развитии", — сообщил Эмери.
31.08.2018 17:35
Просмотров: 237
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: