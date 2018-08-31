Моуриньо по-прежнему считает себя одним из лучших тренеров в мире

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо напомнил, что остается одним из лучших тренеров в мире, несмотря на всю критику в свой адрес.

Проиграв два из трех первых матчей нового сезона Премьер-Лиги, Моуриньо оказался под громадным давлением, и в прессе уже вовсю ходят слухи о возможной отставке экс-тренера "Челси", "Реала", "Интера" и "Порту".

Однако на пресс-конференции в пятницу Моуриньо напомнил публике о своих достижениях, к которым он причисляет и второе место с "Юнайтед" в прошлом сезоне.

"Останусь ли я одним из лучших тренеров, если не смогу выиграть Премьер-Лигу с "Юнайтед"? Конечно. А вы задавали этот вопрос тренеру, который финишировал третьим в прошлом сезоне Премьер-Лиги? Тренеру, который финишировал четвертым? Тренеру, который финишировал пятым?"

"Я добился огромного успеха в прошлом сезоне, хотя вы, наверное, не хотите этого признавать. Я анализирую собственные результаты, и это для меня важнее, чем ваше мнение".

"Думаю, два года назад тоже был великолепный сезон — мы выиграли Лигу Европы. В прошлом сезоне все восхищались "Атлетико", потому что они выиграли Лигу Европы после вылета из Лиги Чемпионов. Мы последними в Англии побеждали в европейском турнире".

"Я выиграл восемь титулов. Я единственный тренер, который побеждал в Италии, Испании и Англии. И даже после восьми этих титулов — не маленьких титулов, не в маленьких странах — вторая позиция в прошлом сезоне является одним из моих главных достижений в футболе".

"Вы не согласны? Вы имеете право не соглашаться. Это не проблема для меня".

"Я являюсь тренером одного из величайших клубов в мире, но также я один из величайших тренеров в мире", — цитирует Моуриньо Sky Sports.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1055

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  1. osivori 31.08.2018 17:54 # osivori
    никто не спорит, но надо и отметить, что повелся как деревенщина в промтоварном магазине, когда накупил переоцененный товар, покпа, мукаку и особенно чилийца

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  2. gandalf 31.08.2018 17:48 # gandalf
    Лол по xG этот клоун 6 мнсто занял. 2 место чисто заслуга дехуя и фарт

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  3. meshuggah 31.08.2018 17:30 # meshuggah
    Действительно финиш

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  4. monsieurgood 31.08.2018 17:17 # monsieurgood
    спецхиал долбоеб

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  5. scouser2005 31.08.2018 17:09 # scouser2005
    One shabby

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  6. pauk 31.08.2018 17:03 # pauk
    я один из величайших тренеров в мире"

    Был*

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