Моуриньо по-прежнему считает себя одним из лучших тренеров в мире

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо напомнил, что остается одним из лучших тренеров в мире, несмотря на всю критику в свой адрес.

Проиграв два из трех первых матчей нового сезона Премьер-Лиги, Моуриньо оказался под громадным давлением, и в прессе уже вовсю ходят слухи о возможной отставке экс-тренера "Челси", "Реала", "Интера" и "Порту".



Однако на пресс-конференции в пятницу Моуриньо напомнил публике о своих достижениях, к которым он причисляет и второе место с "Юнайтед" в прошлом сезоне.



"Останусь ли я одним из лучших тренеров, если не смогу выиграть Премьер-Лигу с "Юнайтед"? Конечно. А вы задавали этот вопрос тренеру, который финишировал третьим в прошлом сезоне Премьер-Лиги? Тренеру, который финишировал четвертым? Тренеру, который финишировал пятым?"



"Я добился огромного успеха в прошлом сезоне, хотя вы, наверное, не хотите этого признавать. Я анализирую собственные результаты, и это для меня важнее, чем ваше мнение".



"Думаю, два года назад тоже был великолепный сезон — мы выиграли Лигу Европы. В прошлом сезоне все восхищались "Атлетико", потому что они выиграли Лигу Европы после вылета из Лиги Чемпионов. Мы последними в Англии побеждали в европейском турнире".



"Я выиграл восемь титулов. Я единственный тренер, который побеждал в Италии, Испании и Англии. И даже после восьми этих титулов — не маленьких титулов, не в маленьких странах — вторая позиция в прошлом сезоне является одним из моих главных достижений в футболе".



"Вы не согласны? Вы имеете право не соглашаться. Это не проблема для меня".



"Я являюсь тренером одного из величайших клубов в мире, но также я один из величайших тренеров в мире", — цитирует Моуриньо Sky Sports.





