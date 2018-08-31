Клопп раскритиковал Миньоле, заявившего о желании уйти из "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал своего голкипера Симона Миньоле, который публично выразил желание уйти из клуба.

Отпустив Лориса Кариуса в аренду в "Бешикташ", Клопп дал ясно понять, что в этом сезоне рассчитывает на Миньоле как на дублера Алиссона. Однако Симон выступил перед прессой и заявил, что не хочет сидеть на лавке и надеется покинуть "Энфилд" до конца августа.



Также 30-летний бельгиец назвал "нелепым" решение мерсисайдского клуба отпустить Льориса, и столь громкие заявления совсем не понравились Клоппу.



"Вообще говоря, обсуждение твоих индивидуальных проблем на публике не имеет особого смысла. Всегда лучше поговорить с глазу на глаз, я убежден насчет этого".



"Это случилось — ну, и ладно. Если бы он был счастлив ролью второго номера, значит я недостаточно хорошо его знаю. Он профессионал топ-уровня, голкипер топ-уровня, и, конечно, он не может быть счастлив ролью второго номера".



"Однако в мире существуют вещи похуже, чем быть вторым номером — за что, кстати, в "Ливерпуле" довольно неплохо платят. Когда пытаешься понять решение, всегда лучше сперва поговорить со мной лично, чем с газетами", — цитирует Клоппа Sky Sports.