Клопп раскритиковал Миньоле, заявившего о желании уйти из "Ливерпуля"

Симон Миньоле Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал своего голкипера Симона Миньоле, который публично выразил желание уйти из клуба.

Отпустив Лориса Кариуса в аренду в "Бешикташ", Клопп дал ясно понять, что в этом сезоне рассчитывает на Миньоле как на дублера Алиссона. Однако Симон выступил перед прессой и заявил, что не хочет сидеть на лавке и надеется покинуть "Энфилд" до конца августа.

Также 30-летний бельгиец назвал "нелепым" решение мерсисайдского клуба отпустить Льориса, и столь громкие заявления совсем не понравились Клоппу.

"Вообще говоря, обсуждение твоих индивидуальных проблем на публике не имеет особого смысла. Всегда лучше поговорить с глазу на глаз, я убежден насчет этого".

"Это случилось — ну, и ладно. Если бы он был счастлив ролью второго номера, значит я недостаточно хорошо его знаю. Он профессионал топ-уровня, голкипер топ-уровня, и, конечно, он не может быть счастлив ролью второго номера".

"Однако в мире существуют вещи похуже, чем быть вторым номером — за что, кстати, в "Ливерпуле" довольно неплохо платят. Когда пытаешься понять решение, всегда лучше сперва поговорить со мной лично, чем с газетами", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль, Миньоле

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2018 16:00

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  1. monsieurgood 31.08.2018 16:33 # monsieurgood
    хочешь, не хочешь - никого не волнует. не заслужил играть в основе - сиди на лавке

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  2. ganinilyha 31.08.2018 16:26 # ganinilyha
    Челику гарантировано место на лавке до конца карьеры в колбасе, а его ещё и критикуют за любое слово. Клубишко.

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  3. peinpein 31.08.2018 16:12 # peinpein
    Да кто его будет спрашивать есть контракт сиди на попе ровно точка

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  4. yela 31.08.2018 16:06 # yela
    Когда ситуация личного характера, то срать хотелось, что подумает кто-то, нужно спасать свою шкуру. Клопп эгоист и не нужно считать нормальным всю ситуацию с этим горе вратарём, который, впрочем, должен быть основным в клубах рангом по ниже.

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