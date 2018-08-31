Льорис пропустит матч с "Уотфордом"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис пропустит воскресный матч Премьер-Лиги против "Уотфорда" из-за травмы бедра.

Напомним, всего лишь неделю назад Льорис попался пьяным за рулем и не приехал на тренировку "шпор". Ходили слухи, что главный тренер Маурисио Почеттино может отстранить Уго от участия в матче против "Манчестер Юнайтед" и даже лишить капитанской повязки.



Однако тогда Почеттино сохранил доверие 31-летнему французу, а тот поспособствовал победе "Тоттенхэма" на "Олд Траффорд" со счетом 0:3.



По прошествии недели стало известно, что "шпорам" все-таки придется сыграть без Льориса. На сей раз вмешалась травма, которую, как передает Sky Sports, Уго надеется залечить во время грядущего международного перерыва и вернуться к битве с "Ливерпулем" 15 сентября.



Еще одной потерей "Тоттенхэма" в матче против "Уотфорда", своего соперника по 3-му раунду Кубка Лиги, станет полузащитник Мусса Сиссоко, которого беспокоит задняя поверхность бедра.