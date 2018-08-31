Владелец "Ньюкасла" не понимает, почему Бенитес не приглашает его на тренировки

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли недоволен, что главный тренер Рафаэль Бенитес никогда не приглашает его на тренировки "сорок".

Известно, что Бенитеса и Эшли связывают довольно натянутые отношения, а весь их диалог проходит через исполнительного директора "Ньюкасла" Ли Чарнли.



Испанец не скрывает, что недоволен трансферной политикой Эшли, которая строится на извлечении максимальной прибыли и минимальных инвестициях в состав. Как сообщает Daily Mail, у Майка тоже появилась претензия к Бенитесу.



Эшли недоволен, что за два с половиной года в "Ньюкасле" испанец ни разу не пригласил его на тренировку "сорок". При этом бизнесмен с удовольствием принял бы подобное предложение в попытке зарыть топор войны.



Источники издания утверждают, что упрямство мужчин являются частью проблемы. Перед подписанием нового контракта Бенитес хотел бы получить гарантии относительно усиления состава. Эшли настаивает на обратном: сначала тренер продлевает соглашение, а затем уже он выделяет дополнительные деньги на трансферы.