Жеребьевка группового этапа Лиги Европы
В пятницу в результате жеребьевки определились соперники "Арсенала" и "Челси" по групповому этапу Лиги Европы.
Команде Унаи Эмери благоволил жребий. На групповом этапе "канониры" сыграют с португальским "Спортингом", "Карабахом" из Азербайджана, а также украинской "Ворсклой".
Не может жаловаться на судьбу и главный тренер "Челси" Маурицио Сарри. "Синим" достались греческий ПАОК, белорусский БАТЭ и венгерский "Види". Все эти команды перекочевали в Лигу Европы после вылета из раунда плей-офф Лиги Чемпионов.
Отметим, что первый тур группового этапа состоится 20 сентября. Заключительный пройдет 13 декабря.
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2018/19
Группа A: "Байер" (Германия), "Лудогорец" (Болгария), "Цюрих" (Швейцария), АЕК Ларнака (Кипр)
Группа B: "Зальцбург" (Австрия), "Селтик" (Шотландия), РБ Лейпциг (Германия), "Русенборг" (Норвегия)
Группа C: "Зенит" (Россия), "Копенгаген" (Дания), "Бордо" (Франция), "Славия" (Чехия)
Группа D: "Андерлехт" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Спартак" Трнава (Словакия)
Группа E: "Арсенал" (Англия), "Спортинг" (Португалия), "Карабах" (Азербайджан), "Ворскла" (Украина)
Группа F: "Олимпиакос" (Греция), "Милан" (Италия), "Бетис" (Испания), "Дюделандж" (Люксембург)
Группа G: "Вильярреал" (Испания), "Рапид" (Австрия), "Спартак" Москва (Россия), "Рейнджерс" (Шотландия)
Группа H: "Лацио" (Италия), "Марсель" (Франция), "Айнтрахт" (Германия), "Аполлон" (Кипр)
Группа I: "Бешикташ" (Турция), "Генк" (Бельгия), "Мальме" (Швеция), "Сарпсбург" (Норвегия)
Группа J: "Севилья" (Испания), "Краснодар" (Россия), "Стандард" (Бельгия), "Акхисар" (Турция)
Группа K: "Динамо" Киев (Украина), "Астана" (Казахстан), "Ренн" (Франция), "Яблонец" (Чехия)
Группа L: "Челси" (Англия), ПАОК (Греция), БАТЭ (Белоруссия), "Види" (Венгрия)
31.08.2018 14:55
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Последние комментарии:
Удачи Челси в ЛЕ...
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Колбаса участвоваов в ле 5 раз. И н когда не была чемпиуомммм !! Зашкварррррррр
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это пока лишь верхушка айсберга,
Шпоры и Мю намного позднее подтянутся.
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Достойно, как раз турнир и соперники по силам
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Поздравляю всех фанатов челси с удачным жребием и желаю много лет учавствовать в этом чудесном турнире,повышая при этом свою квалификацию и мастерство!!!!
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а че щолсе не в лч?
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Пздц конечно зашкварное соревнование бичовское)
(ответить)
Просто историческая справка:
Участие Челси в ЛЕ: 1 раз
12/13: победили в финале Бенфику
Участие Арсенала в ЛЕ: 1 раз
17/18: улетели в 1/2 от Матрасников
Участие ЛФК в ЛЕ: 5 раз
09/10: улетели в полуфинале от матрасников
10/11: улетели в 1/8 от Браги
12/13: улетели в промежуточной стадии от Зенита
14/15: улетели в промежуточной стадии от Бешикташа
15/16: позорно улетели в финале 1-3 от Севильи
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Влажные мечты казахов о матче Щолси - Астана разрушены)))
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Камон Щолбси!
Изи груп па
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Абрамович дохрена денег проплатил, чтобы в группу попались чуханы из Гречихи, Белорашки и Венгеровцы. Мерзавец. Это с одной стороны
С другой: можно выставлять полузерерв-полумолодняк из андэр 18, чтобы основа подходила к играм Премьер-Лиги свежими и безотказно применяла свою смертоносную тактику "Сарри-болла", громя всех до НГ. Раз в ЛЕ такие слабые команды в группе, то можно не бояться, что нашу помойку разгромит сильный соперник
Отлично задумано.
В кубках можно выставлять полуоснову-полурезерв
Главное, чтобы наш e6ырь Атлетико не слетел из ЛЧ в ЛЕ, иначе изнасилует жоска помойку
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Интересно армяшка поедит играть к азерам?
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Не идеально, конечно, но тоже варик отличный
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Griboedov сосет хуй, потому что не бестрофейник.
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даже в такой группе дриблёр озариньё обосрёться
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рофлан, а потом еще, если удача благоволит, в ЛЕ жребий сведет с колбасными, выкинем лузерхуйцев. Будет дабл красиво,КЕЕЕЕК
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Практика для Лофтуса Ампаду и Одои
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Когда успешные клубы едут в Париж и Неаполь всратую помойку из Щёслберри перевозят у барысау. Просто орут все и сикают на пенсов.
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ебать группа, ахаха, тупо не думая резервом катать.
А вот жребий кубка лиги огонь, опоссым наших сучек, еще и на энфилде. Красиво.
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ЗБС. Борисов, я к вам приеду посмотеть на "синих"!!!
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