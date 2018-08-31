Жеребьевка группового этапа Лиги Европы

Трофей Лиги Европы В пятницу в результате жеребьевки определились соперники "Арсенала" и "Челси" по групповому этапу Лиги Европы.

Команде Унаи Эмери благоволил жребий. На групповом этапе "канониры" сыграют с португальским "Спортингом", "Карабахом" из Азербайджана, а также украинской "Ворсклой".

Не может жаловаться на судьбу и главный тренер "Челси" Маурицио Сарри. "Синим" достались греческий ПАОК, белорусский БАТЭ и венгерский "Види". Все эти команды перекочевали в Лигу Европы после вылета из раунда плей-офф Лиги Чемпионов.

Отметим, что первый тур группового этапа состоится 20 сентября. Заключительный пройдет 13 декабря.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2018/19

Группа A: "Байер" (Германия), "Лудогорец" (Болгария), "Цюрих" (Швейцария), АЕК Ларнака (Кипр)

Группа B: "Зальцбург" (Австрия), "Селтик" (Шотландия), РБ Лейпциг (Германия), "Русенборг" (Норвегия)

Группа C: "Зенит" (Россия), "Копенгаген" (Дания), "Бордо" (Франция), "Славия" (Чехия)

Группа D: "Андерлехт" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Спартак" Трнава (Словакия)

Группа E: "Арсенал" (Англия), "Спортинг" (Португалия), "Карабах" (Азербайджан), "Ворскла" (Украина)

Группа F: "Олимпиакос" (Греция), "Милан" (Италия), "Бетис" (Испания), "Дюделандж" (Люксембург)

Группа G: "Вильярреал" (Испания), "Рапид" (Австрия), "Спартак" Москва (Россия), "Рейнджерс" (Шотландия)

Группа H: "Лацио" (Италия), "Марсель" (Франция), "Айнтрахт" (Германия), "Аполлон" (Кипр)

Группа I: "Бешикташ" (Турция), "Генк" (Бельгия), "Мальме" (Швеция), "Сарпсбург" (Норвегия)

Группа J: "Севилья" (Испания), "Краснодар" (Россия), "Стандард" (Бельгия), "Акхисар" (Турция)

Группа K: "Динамо" Киев (Украина), "Астана" (Казахстан), "Ренн" (Франция), "Яблонец" (Чехия)

Группа L: "Челси" (Англия), ПАОК (Греция), БАТЭ (Белоруссия), "Види" (Венгрия)




Метки Арсенал, жеребьевка, Лига Европы, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 31.08.2018 14:55

Количество просмотров Просмотров: 3627

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. chelsealondon 31.08.2018 16:31 # chelsealondon
    Удачи Челси в ЛЕ...

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  2. mototroller 31.08.2018 16:27 # mototroller
    Колбаса участвоваов в ле 5 раз. И н когда не была чемпиуомммм !! Зашкварррррррр

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  3. gidro-met 31.08.2018 16:25 # gidro-met
    это пока лишь верхушка айсберга,

    Шпоры и Мю намного позднее подтянутся.

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  4. liverfun 31.08.2018 15:59 # liverfun
    Достойно, как раз турнир и соперники по силам

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  5. emily-lfc-2005 31.08.2018 15:52 # emily-lfc-2005
    Поздравляю всех фанатов челси с удачным жребием и желаю много лет учавствовать в этом чудесном турнире,повышая при этом свою квалификацию и мастерство!!!!

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  6. sg80 31.08.2018 15:48 # sg80
    а че щолсе не в лч?

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  7. gerrard08 31.08.2018 15:45 # gerrard08
    Пздц конечно зашкварное соревнование бичовское)

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  8. ry-l 31.08.2018 15:29 # ry-l
    Просто историческая справка:

    Участие Челси в ЛЕ: 1 раз
    12/13: победили в финале Бенфику

    Участие Арсенала в ЛЕ: 1 раз
    17/18: улетели в 1/2 от Матрасников

    Участие ЛФК в ЛЕ: 5 раз
    09/10: улетели в полуфинале от матрасников
    10/11: улетели в 1/8 от Браги
    12/13: улетели в промежуточной стадии от Зенита
    14/15: улетели в промежуточной стадии от Бешикташа
    15/16: позорно улетели в финале 1-3 от Севильи

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  9. jumanji 31.08.2018 15:28 # jumanji
    Влажные мечты казахов о матче Щолси - Астана разрушены)))

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  10. chebrec 31.08.2018 15:17 # chebrec
    Камон Щолбси!
    Изи груп па

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  11. staryi-eblan 31.08.2018 15:16 # staryi-eblan
    Абрамович дохрена денег проплатил, чтобы в группу попались чуханы из Гречихи, Белорашки и Венгеровцы. Мерзавец. Это с одной стороны

    С другой: можно выставлять полузерерв-полумолодняк из андэр 18, чтобы основа подходила к играм Премьер-Лиги свежими и безотказно применяла свою смертоносную тактику "Сарри-болла", громя всех до НГ. Раз в ЛЕ такие слабые команды в группе, то можно не бояться, что нашу помойку разгромит сильный соперник

    Отлично задумано.

    В кубках можно выставлять полуоснову-полурезерв

    Главное, чтобы наш e6ырь Атлетико не слетел из ЛЧ в ЛЕ, иначе изнасилует жоска помойку

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  12. zzspurs 31.08.2018 15:13 # zzspurs
    Интересно армяшка поедит играть к азерам?

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  13. reams 31.08.2018 15:11 # reams
    Не идеально, конечно, но тоже варик отличный

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  14. lemurz-pro 31.08.2018 15:08 # lemurz-pro
    Griboedov сосет хуй, потому что не бестрофейник.

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  15. blackdreamer 31.08.2018 15:07 # blackdreamer
    даже в такой группе дриблёр озариньё обосрёться

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  16. mousta 31.08.2018 15:04 # mousta
    рофлан, а потом еще, если удача благоволит, в ЛЕ жребий сведет с колбасными, выкинем лузерхуйцев. Будет дабл красиво,КЕЕЕЕК

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  17. chelseafanmd 31.08.2018 15:01 # chelseafanmd
    Практика для Лофтуса Ампаду и Одои

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  18. griboedov 31.08.2018 15:00 # griboedov
    Когда успешные клубы едут в Париж и Неаполь всратую помойку из Щёслберри перевозят у барысау. Просто орут все и сикают на пенсов.

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  19. mousta 31.08.2018 15:00 # mousta
    ебать группа, ахаха, тупо не думая резервом катать.
    А вот жребий кубка лиги огонь, опоссым наших сучек, еще и на энфилде. Красиво.

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  20. alexandr-by 31.08.2018 15:00 # alexandr-by
    ЗБС. Борисов, я к вам приеду посмотеть на "синих"!!!

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