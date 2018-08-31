В пятницу в результате жеребьевки определились соперники "Арсенала" и "Челси" по групповому этапу Лиги Европы.

Команде Унаи Эмери благоволил жребий. На групповом этапе "канониры" сыграют с португальским "Спортингом", "Карабахом" из Азербайджана, а также украинской "Ворсклой".



Не может жаловаться на судьбу и главный тренер "Челси" Маурицио Сарри. "Синим" достались греческий ПАОК, белорусский БАТЭ и венгерский "Види". Все эти команды перекочевали в Лигу Европы после вылета из раунда плей-офф Лиги Чемпионов.



Отметим, что первый тур группового этапа состоится 20 сентября. Заключительный пройдет 13 декабря.



Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2018/19



Группа A: "Байер" (Германия), "Лудогорец" (Болгария), "Цюрих" (Швейцария), АЕК Ларнака (Кипр)



Группа B: "Зальцбург" (Австрия), "Селтик" (Шотландия), РБ Лейпциг (Германия), "Русенборг" (Норвегия)



Группа C: "Зенит" (Россия), "Копенгаген" (Дания), "Бордо" (Франция), "Славия" (Чехия)



Группа D: "Андерлехт" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Спартак" Трнава (Словакия)



Группа E: "Арсенал" (Англия), "Спортинг" (Португалия), "Карабах" (Азербайджан), "Ворскла" (Украина)



Группа F: "Олимпиакос" (Греция), "Милан" (Италия), "Бетис" (Испания), "Дюделандж" (Люксембург)



Группа G: "Вильярреал" (Испания), "Рапид" (Австрия), "Спартак" Москва (Россия), "Рейнджерс" (Шотландия)



Группа H: "Лацио" (Италия), "Марсель" (Франция), "Айнтрахт" (Германия), "Аполлон" (Кипр)



Группа I: "Бешикташ" (Турция), "Генк" (Бельгия), "Мальме" (Швеция), "Сарпсбург" (Норвегия)



Группа J: "Севилья" (Испания), "Краснодар" (Россия), "Стандард" (Бельгия), "Акхисар" (Турция)



Группа K: "Динамо" Киев (Украина), "Астана" (Казахстан), "Ренн" (Франция), "Яблонец" (Чехия)



Группа L: "Челси" (Англия), ПАОК (Греция), БАТЭ (Белоруссия), "Види" (Венгрия)