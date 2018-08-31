Конфликт Озила и Эмери выдуман прессой

Вопреки поступившей информации, у главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери нет конфликта с плеймейкером Месутом Озилом.

После того, как Озила не оказалось в заявке на домашний матч с "Вест Хэмом", в прессе появились слухи, что Эмери принял такое решение на фоне конфликта с игроком на одной из последних тренировок.



После победы Эмери заверил, что дело лишь в болезни немца. Источники ESPN внутри "Арсенала" подтвердили версию тренера: врачи "канониров" даже прописали Месута дозу антибиотиков для лечения ларингита.



Предположение о конфликте звучит абсурдно еще и потому, что зимой Эмери пытался подписать 29-летнего плеймейкера в ПСЖ и даже встречался с игроком, чтобы обозначить его роль в новом клубе. Тогда Озил предпочел подписать новый контракт с "Арсеналом".