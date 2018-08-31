Бегиристайн: "Сити" готов выиграть все"
Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн уверен, что "горожане" могут выиграть все четыре трофея в этом сезоне.
В прошлом сезоне клубу с "Этихад" покорились Премьер-Лига и Кубок Лиги. В стартовавшей же кампании Бегиристайн хочет лишь развить успех, допонительно выиграв Лигу Чемпионов и Кубок Англии.
"Лига Чемпионов важна для нас каждый год. Мы хотим стать еще сильнее в Европе и побороться за трофей. С каждым сезоном мы приближаемся к этому. Надеюсь, сейчас мы выступим лучше, чем год назад".
"Что касается Премьер-Лиги, то мы хотим защитить титул. Мы сосредоточены на всех четырех турнирах. У нас хороший состав, в котором на каждую позицию претендуют два игрока. Поэтому мы хотим отыграть по максимуму", - цитирует Бегиристайна Daily Mirror.
31.08.2018 13:00
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Последние комментарии:
как хорошо, что не пишут про Челси...они возьмут на ИЗИ АПЛ :))) а ЛЕ будет играть 2й состав :)
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клоп в прошлом сезоне показал как надо ебать сини мешок на всех фронтах
личная сучка топаря в этом сезоне опять будет заглатывать как фанаты чёлчей на фапле не мытый хер
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а Ливерпуль готов дойти до полуфинала в каждом из турниров.
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ЛЕ может получится )
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Покерята ситирята
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Каждый год найдётся какой нибудь далбаеб наивно пологающий что может выйграть все, на этот раз это Чики
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У вас нет ни опорной зоны, ни защиты. Команда создана для ебли днарей. Какая ЛЧ?
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Мы поздравим
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КОРОЛИ
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Хотеть не вредно, мистер мешок. А в итоге получите четыре шершавых мухомора. И будет ржака.
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Гвардиола такой тип, что может в 1/4 или в полуфинале легко просрать будучи фаворитом, притом и с разгромом
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Моне: лузерхуй готов выйти в финал
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Судя по словам Ливерпуль тоже готов всё выигрывать
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Смогут, если купят себе хоть на одну позицию Тестикулиньо, - говорят, необходимы компонент в любой команде
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