Бегиристайн: "Сити" готов выиграть все"

Чики Бегиристайн Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн уверен, что "горожане" могут выиграть все четыре трофея в этом сезоне.

В прошлом сезоне клубу с "Этихад" покорились Премьер-Лига и Кубок Лиги. В стартовавшей же кампании Бегиристайн хочет лишь развить успех, допонительно выиграв Лигу Чемпионов и Кубок Англии.

"Лига Чемпионов важна для нас каждый год. Мы хотим стать еще сильнее в Европе и побороться за трофей. С каждым сезоном мы приближаемся к этому. Надеюсь, сейчас мы выступим лучше, чем год назад".

"Что касается Премьер-Лиги, то мы хотим защитить титул. Мы сосредоточены на всех четырех турнирах. У нас хороший состав, в котором на каждую позицию претендуют два игрока. Поэтому мы хотим отыграть по максимуму", - цитирует Бегиристайна Daily Mirror.




Метки Бегиристайн, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 31.08.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 874

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Последние комментарии:




  1. gjchancel 31.08.2018 14:48 # gjchancel
    как хорошо, что не пишут про Челси...они возьмут на ИЗИ АПЛ :))) а ЛЕ будет играть 2й состав :)

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  2. blackdreamer 31.08.2018 14:30 # blackdreamer
    клоп в прошлом сезоне показал как надо ебать сини мешок на всех фронтах
    личная сучка топаря в этом сезоне опять будет заглатывать как фанаты чёлчей на фапле не мытый хер

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  3. gidro-met 31.08.2018 14:21 # gidro-met
    а Ливерпуль готов дойти до полуфинала в каждом из турниров.

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  4. vals1702 31.08.2018 14:13 # vals1702
    ЛЕ может получится )

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  5. chebrec 31.08.2018 13:53 # chebrec
    Покерята ситирята

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  6. lfcallday 31.08.2018 13:40 # lfcallday
    Каждый год найдётся какой нибудь далбаеб наивно пологающий что может выйграть все, на этот раз это Чики

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  7. vyrentz 31.08.2018 13:29 # vyrentz
    У вас нет ни опорной зоны, ни защиты. Команда создана для ебли днарей. Какая ЛЧ?

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  8. emily-lfc-2005 31.08.2018 13:28 # emily-lfc-2005
    Мы поздравим

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  9. arkan 31.08.2018 13:28 # arkan
    КОРОЛИ

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  10. electric 31.08.2018 13:18 # electric
    Хотеть не вредно, мистер мешок. А в итоге получите четыре шершавых мухомора. И будет ржака.

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  11. ilovemanutd 31.08.2018 13:12 # ilovemanutd
    Гвардиола такой тип, что может в 1/4 или в полуфинале легко просрать будучи фаворитом, притом и с разгромом

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  12. jesus33 31.08.2018 13:07 # jesus33
    Моне: лузерхуй готов выйти в финал

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  13. suddenly 31.08.2018 13:05 # suddenly
    Судя по словам Ливерпуль тоже готов всё выигрывать

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  14. monsieurgood 31.08.2018 13:03 # monsieurgood
    Смогут, если купят себе хоть на одну позицию Тестикулиньо, - говорят, необходимы компонент в любой команде

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