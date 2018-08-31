Бегиристайн: "Сити" готов выиграть все"

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн уверен, что "горожане" могут выиграть все четыре трофея в этом сезоне.

В прошлом сезоне клубу с "Этихад" покорились Премьер-Лига и Кубок Лиги. В стартовавшей же кампании Бегиристайн хочет лишь развить успех, допонительно выиграв Лигу Чемпионов и Кубок Англии.



"Лига Чемпионов важна для нас каждый год. Мы хотим стать еще сильнее в Европе и побороться за трофей. С каждым сезоном мы приближаемся к этому. Надеюсь, сейчас мы выступим лучше, чем год назад".



"Что касается Премьер-Лиги, то мы хотим защитить титул. Мы сосредоточены на всех четырех турнирах. У нас хороший состав, в котором на каждую позицию претендуют два игрока. Поэтому мы хотим отыграть по максимуму", - цитирует Бегиристайна Daily Mirror.